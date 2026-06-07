Žena koja je juče teško povređena u saobraćajnoj nezgodi na obilaznici u Čačku i dalje je u kritičnom stanju, a lekari Opšte bolnice u Čačku nastavljaju borbu za njen život.

Prema poslednjim informacijama iz čačanske bolnice, pacijentkinja je smeštena u jedinici intenzivne nege i nalazi se u teškom opštem stanju.

- Do nesreće je došlo juče u popodnevnim satima kada je ženu udarilo vozilo Hitne pomoći koje se kretalo pod uključenom svetlosnom i zvučnom signalizacijom. Prema informacijama sa lica mesta, žena je u trenutku nesreće prelazila kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Nakon ukazane pomoći na mestu nezgode, hitno je transportovana u Opštu bolnicu u Čačku, gde je odmah zbrinuta.

Istraga o okolnostima pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode je u toku.

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