Jedan od ranjenih u pucnjavi koja se danas dogodila na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu je Amel Bogučanin.

On je od ranije poznat policiji zbog više krivičnih dela, a među njima i organizovani kriminal i stavljanje u promet opojnih droga.

Prošle godine je ranjen ispred teretane, a pre toga je bačena bomba na njegovu kuću.

Kako je ranije objavio Avaz, pucnjava u Spomen-parku Vraca bila je mafijaški obračun, a svemu su prethodili "neraščićeni računi" oko droge.

Prema informacijama "Avaza", u pucnjavi su ranjeni i Sergej Furtula i Branislav Janjić.

Alo/Dnevni avaz

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