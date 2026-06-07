Jedan od ranjenih u pucnjavi koja se danas dogodila na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu je Amel Bogučanin.
On je od ranije poznat policiji zbog više krivičnih dela, a među njima i organizovani kriminal i stavljanje u promet opojnih droga.
Prošle godine je ranjen ispred teretane, a pre toga je bačena bomba na njegovu kuću.
Kako je ranije objavio Avaz, pucnjava u Spomen-parku Vraca bila je mafijaški obračun, a svemu su prethodili "neraščićeni računi" oko droge.
Prema informacijama "Avaza", u pucnjavi su ranjeni i Sergej Furtula i Branislav Janjić.
Alo/Dnevni avaz
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