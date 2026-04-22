Stravičan zločin dogodio se u selu Grgelj kod Lebana, kada je M. S. (75) brutalno pretukao svoju suprugu (76) koja je od teških povreda preminula.

Kako se nezvanično saznaje, telo žene je zatečeno na krevetu u porodičnoj kući.

Prema nezvaničnim informacijama, muž i žena su navodno imali psihičkih problema.

Osumjničeni M. S. je uhapšen u akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Uviđaj je u toku, a telo nesrećne žene će biti poslato na obdukciju.

Alo/Informer

BONUS VIDEO