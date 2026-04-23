Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odeljenje Crne Gore, nakon punih devet godina, u potpunosti su rasvetlili ubistvo takozvanog jugoslovenskog „kralja kocke“, Danilovgrađanina Slobodana Šaranovića!

Šaranović je usmrćen 10. marta 2017. godine tokom redovne šetnje ispred zgrade u kojoj je živeo u budvanskom naselju Dubovica, a ovaj zločin čitavu deceniju važio je za jedan od najmisterioznijih u ratu klanova.

Zbog ovog ubistva, SDT je otvorio istragu protiv grupe članova škaljarskog klana, za koje su prikupljeni osnovani dokazi da su, po nalogu vođa tog klana, u protekloj deceniji učestvovali u pripremanju i izvršenju najmanje šest ubistava. U velikoj akciji, službenici Specijalnog policijskog odeljenja uhapsili su tri osobe u Baru i Tivtu - Mališu Bubanju, Predraga Peđu Đuričkovića i Lazara Klakora, za koje se veruje da su učestvovali u likvidacijama pripadnika suparničkog klana. Na nalogu za hapšenje nalaze se imena još dvojice Barana, od kojih je jedan trenutno u zatvoru u inostranstvu.

Ključni deo dokaza protiv ove grupe stigao je od Evropola, koji je crnogorskim istražiteljima dostavio materijal prikupljen sa nekada zaštićene SKAJ aplikacije. Tim povodom, zvanično se oglasilo i tužilaštvo:

„Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Baru i Tivtu, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična dela teško ubistvo, čijim izvršenjem je lišeno života šest lica i preduzima mere i radnje radi njihovog lišenja slobode“, navodi se u saopštenju SDT-a.

Prema pisanjima lokalnih medija, istraga protiv ove kriminalne organizacije verovatno će biti proširena, jer postoje ozbiljne indicije da je ista grupa egzekutora odgovorna za još nekoliko surovih likvidacija koje su godinama bile nerasvetljene.

Slobodan Šaranović ubijen je, kako se veruje, iz osvete, a nakon dugogodišnjeg sukoba s vođama zemunskog klana Lukom Bojovićem i Filipom Koraćem. Taj sukob odneo je brojne žrtve na obe strane, uključujući Nikolu Bojovića (Lukinog brata) i Brana Šaranovića (Slobodanovog brata), koji je usmrćen 2009. godine.

Podsećamo, dve godine nakon Šaranovićevog ubistva u Budvi, SDT je podigao optužnicu protiv sada pokojnog Alana Kožara, sumnjičeći ga da je naručio i platio grupu egzekutora. Na toj optužnici našlo se i ime srpskog državljanina Milana Dinića iz Niša. SDT, kojim je tada rukovodio Milivoje Katnić, tvrdio je da je Kožar tokom 2016. godine u Baru i Budvi organizovao kriminalnu grupu za izvršenje ubistava sa spiska suparničkog klana.

Pokojni Baranin je tada, prema rešenju tužilaštva, ubicama predao kriptovane telefone i oružje kako bi usmrtili „kralja kocke“. Plan je prvi put propao krajem decembra 2016. godine, jer je Nišlija Milan Dinić odustao, tražio sastanak sa Šaranovićem i predao mu oružje i telefon koji je dobio za njegovu likvidaciju. Šaranović je taj susret prijavio policiji, ali je šef škaljarskog klana već u martu 2017. godine poslao novu ekipu koja je dovršila jezivi plan.

Šaranović hapšen 2014.

Lisice na ruke „kralju kocke“ stavljene su zbog sumnje da je naručio ubistvo Nikole Bojovića u Beogradu 2013. godine, ali ga Crna Gora nije izručila Srbiji uprkos tome što je u pritvoru proveo više od dve godine. Na kraju, ubijen je na ulici ispred kuće.

Autor: Mihajlo Žilović