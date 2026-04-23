Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina brani Evropu po cenu života sopstvenog naroda i da zato, kako je naveo, zaslužuje ne simbolično, već punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

"Pre svega, želim da se zahvalim svim partnerima, svim liderima EU: Nemačkoj, Francuskoj, Poljskoj, Rumuniji, svim zemljama koje podržavaju brzo članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji i traže format ubrzanja. Ali ovde bih želeo da kažem da treba budemo fer: Ukrajini nije potrebno simbolično članstvo u EU. Ukrajina se brani, naravno, brani Evropu. I brani Evropu ne simbolično, već u stvarnosti", rekao je on, prenosi Ukrinform.

Zelenski je napomenuo da Ukrajina čini sve što je moguće da zaštiti Evropu, napominjući da Ukrajinci ginu u ratu.

"Branimo zajedničke evropske vrednosti. Verujem da zaslužujemo punopravno članstvo u Evropskoj uniji", istakao je ukrajinski lider.

On je naveo da postoje razni izazovi i da se na tu temu vode različiti razgovori, a na tehničkom nivou, evropske institucije, kao i neke institucije u Ukrajini koje se bave evropskim integracijama, razgovaraju o formatima za članstvo Ukrajine u EU.

"Želeo bih pre svega da upozorim naše ukrajinske institucije: molim vas, nemojte tražiti simbolično članstvo u EU za Ukrajinu. Ja to ne podržavam. Narod to ne podržava... Dosta nam je simboličnih saveza - Budimpeštanskog memoranduma, simboličnih garancija bezbednosti, simboličnog puta ka NATO-u. Zaslužujemo punopravno članstvo u raznim savezima, svakako u EU", zaključio je Zelenski.

Nemačka i Francuska su ranije pozvale da se Ukrajini daju "simbolične" beneficije tokom faze pripreme za pridruživanje Evropskoj uniji, podseća ukrajinska agencija.

