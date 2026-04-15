Krsto V, navodni član škaljarskog klana, juče je preživeo atentat na ulicama Barselone, a španski mediji pišu kako rat klanova ponovo bukti na ulicama Španije.

Podsetimo, u utorak je na Krsta V. ispaljeno najmanje pet hitaca, od čega su ga dva pogodila, a sve se dogodilo u bašti popularnog kafića u kojem je on bio redovan gost.

Španski mediji navode da je ovo četvrti obračun škaljaraca i kavčana u Španiji u poslednjih devet meseci.

Lice sa Interpolove poternice

Podsećaju da su dvojica maskiranih napadača juče oko 16 časova prišla žrtvi dok je sedela u bašti kafića i ispalila pet hitaca. Kako navode, Krsto V, lice sa Interpolove poternice, u Barseloni je živeo već nekoliko meseci. Podsećaju da je za njim raspisana potrenica zbog navodnog saučesništva u ubistvu 2020. godine.

- Povređeni muškarac pripada klanu Škaljari, koji je u dugogodišnjem sukobu sa rivalskom grupom Kavač, u kriminalnom ratu koji se nedavno proširio na Barselonu. Od jula, dve grupe su umešane u četiri pucnjave usred bela dana, u kojima su do sada poginule dve osobe - po jedna iz svakog klana, a dve su ranjene, obojica članovi Škaljara - navode mediji u Španiji.

Podsećaju na pucnjavu koja se dogodila u julu prošle godine, u ulici Konsel de Sent, gde je ubijen kavčanin Filip Knežević.

- Prema istrazi, naoružani čovek povezan sa klanom Škaljari pratio je žrtvu do njegove kuće i pucao mu u leđa dok je ulazio u zgradu. Knežević je bio meta rivalske grupe zbog učešća u naručenom ubistvu dvojice vođa Škaljara na ostrvu Krf 2020. godine. Nacionalna policija ga je već "smestila" u Barselonu 2022. godine - navode mediji i podsećaju da je odgovor na napad na Kneževića ubrzo usledio.

Upucan dok je šetao psa

- Odgovor je usledio 2. avgusta, kada je Predrag Vujošević, član klana Škaljari, više puta upucan dok je šetao svog psa ulicom Urgel. Čovek sa kapuljačom mu je prišao i otvorio vatru - podseća La Vanguardia, dodajući da je Vujošević preživeo napad.

- Treći smrtonosni incident dogodio se u Kasteldefelsu. Milan Milić, takođe škaljarac, ubijen je u 16 časova u ulici Doktora Fleminga. Upucan je najmanje tri puta u grudi iz neposredne blizine, a napadač je peške pobegao sa mesta zločina. Svedok je izjavio da je video čoveka obučenog u crno, veoma visokog i mršavog kako prilazi žrtvi, ispaljuje hitac i mirno odlazi ne ubrzavajući korak - navodi list.

Poslednji napad dogodio se juče u Barseloni, a La Vanguardia piše da sve ukazuje na to da iza atentata stoje kavčani.

- Incident se dogodio na adresi Taulat Promenade 279, na terasi bara Kibo Brunch. Jedan od metaka pogodio je prolaznicu, koja je zadobila lakšu povredu, ogrebotinu na grudima - navodi list.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO