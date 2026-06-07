Iako je broj saobraćajnih nezgoda na području Novog Pazara gotovo identičan prošlogodišnjem, posledice su tokom prva četiri meseca 2026. godine znatno teže i alarmantnije. Podaci saobraćajne policije pokazuju da je od 1. januara do 30. aprila na gradskim ulicama i putevima evidentirano 95 saobraćajnih nezgoda, a čak pet osoba izgubilo je život.

Za razliku od istog perioda prošle godine, kada nije bilo smrtno stradalih, ovogodišnja statistika pokazuje zabrinjavajući rast najtežih posledica. U nezgodama je teško povređeno 11 osoba, dok je lakše povrede zadobilo njih 71. Posebno uznemirava činjenica da se iza svake brojke krije ljudska sudbina, porodica koja je ostala bez najmilijih i zajednica koja se suočava sa sve većim problemom bezbednosti u saobraćaju.

Vozači precenjuju sposobnosti

Prema podacima saobraćajne policije, među najčešćim uzrocima nesreća i dalje dominiraju vožnja pod dejstvom alkohola, neiskustvo mladih vozača i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Ipak, neprilagođena brzina ostaje faktor koji najčešće dovodi do tragedija sa smrtnim ishodom. Stručnjaci upozoravaju da vozači često precenjuju svoje sposobnosti, a potcenjuju opasnosti koje vrebaju na putu. Dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da posledice budu kobne.

Diplomirani inženjer saobraćaja Vedad Prušević smatra da je ključ rešenja u prevenciji i kontinuiranom radu na podizanju svesti učesnika u saobraćaju.

- Samo prisustvo policije na putevima utiče na ponašanje vozača. Potrebno je više preventivnih aktivnosti, edukacije i dosledne primene zakona - istakao je Prušević.

Građani Novog Pazara još uvek pamte niz teških saobraćajnih nesreća koje su obeležile prethodne mesece. Posebno je odjeknula tragedija na putu prema Piloretu i Lađaru, gde je u jednom od najtežih udesa poslednjih godina ugašeno više života. Takvi događaji ostavljaju dubok trag i podsećaju koliko je bezbednost u saobraćaju pitanje koje se tiče svih - od vozača, motociklista i biciklista do pešaka.

Trotineti sve veći problem

Građani smatraju da su potrebne pojačane kontrole, veći broj policijskih patrola, radara i kamera za nadzor saobraćaja. Posebnu zabrinutost izaziva sve veći broj dece koja bez odgovarajuće zaštitne opreme i poznavanja propisa upravljaju električnim trotinetima i biciklima.

- Vidimo svakodnevno decu kako velikim brzinama prolaze između automobila. Potrebna su jasna pravila i posebne zone za njihovo kretanje kako bi se sprečile nesreće - kaže jedan Novopazarac.

Statistika pokazuje da se broj nezgoda nije značajno povećao, ali je njihov ishod postao mnogo tragičniji. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da je krajnje vreme za veću odgovornost svih učesnika u saobraćaju. Jer iza pet izgubljenih života ne stoje samo brojke - stoje nečiji roditelji, deca, braća, sestre i prijatelji koji se nikada neće vratiti svojim kućama. Dok policija pojačava kontrole, ostaje poruka koju stručnjaci ponavljaju godinama: nekoliko sekundi strpljenja može spasiti nečiji život.

Alo/Sandžak danas

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