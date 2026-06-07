Teška tragedija potresla je u subotu, 6. juna, Valdviertel (Donja Austrija) kada se teretni voz se zakucao u automobil tročlane porodice i usmrtio mlade roditelje. Samo dvogodišnja ćerka je preživela i ostala siroče.

Sada se pojavljuju prvi dirljivi detalji o porodici, koja je bila omiljena i rado viđena - a postoje i spekulacije.

Majka bila za volanom

Kako mediji prenose, otac je iz Srbije, a majka, koja je bila za volanom automobila, iz Turske.

Kako je došlo do ove tragedije je pitanje koje muči i spasioce i istražitelje.

Naime, oko 16 časova dogodio se stravičan sudar između automobila i teretnog voza na pružnom prelazu Franz-Josefs-Bahn, koji je obezbeđen svetlosnom signalizacijom.

Da li su trenutna nepažnja, ograničena vidljivost ili vozačka greška 34-godišnje majke, koja je bila za volanom, izazvali kobni sudar - potpuno je nejasno i predmet je istrage.

Nesreća na poslu

Radost u porodici bila je velika jer je majka, sa vozačkom dozvolom, postala samostalna. Naime, otac, informatičar, proletos je doživeo tešku nezgodu na poslu, kada mu je plamen ozbiljno opekao lice i ruke, pa neko vreme nije mogao da vozi. Oporavak je, međutim, tekao dobro, rane su poslednjih sedmica bile jedva vidljive.

Ipak, kruže glasine. Navodno je automobil stajao nasred šina. Da li se početnici za volanom ugasio motor? Jedan očevidac, koji želi da ostane anoniman, izjavio je za Krone da je čuo "prasak" i da je mašinovođa bar jednom ili dvaput zatrubio.

Udarac je bio toliko silovit da su majka (34), rodom iz Turske, i otac Srbin (39), poginuli na licu mesta. Samo njihova dvogodišnja ćerka preživela je užasnu nesreću i to pravim čudom.

Tuga i neverica u zajednici

Gradonačelnik Georg Markštajner je šokiran.

- Bili su stalni kupci na našem bio-imanju, dolazili su više puta nedeljno. Bili su veoma ljubazni. Svi koji su ih znali opisivali su ih kao izuzetno prijatne.

Markštajner se priseća i dirljivih scena: mala devojčica često je želela da zaviri u štalu.

- Posebno joj je prijalo da gleda krave.

I komšija ih se seća sa tugom.

- Uvek su bili ljubazni i prijateljski nastrojeni. Ona je često šetala sa kolicima. Nismo imali bliske kontakte, ali bili su veoma simpatični.

Izvlačenje trajalo satima

Za spasioce je intervencija bila veliki stres.

- Naše duboko saučešće porodici i svim pogođenim ovom tragičnom nesrećom - saopštili su vatrogasci na Fejsbuku.

Automobil je posle sudara bio delimično priklješten pod vozom, a izvlačenje je trajalo satima. Tek uz pomoć dve sajle uspeli su da oslobode vozilo.

Preživela je samo devojčica, koja je brzo izvučena sa zadnjeg sedišta i helikopterom prebačena u bolnicu. Nakon bolničkog lečenja, devojčicu će preuzeti baka, koja živi u Braunauu. Roditelji su potom izvučeni iz vozila i predati pogrebnoj službi.

Alo/Nezavisne

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