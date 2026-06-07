Na području Spomen parka Vraca u Sarajevu danas u 18.15 sati došlo je do pucnjave.

Veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova KS, MUP-a RS i FUP-a nalazi se na području Spomen parka gde se usred dana desio mafijaški obračun.

Kako je potvrđeno iz Uprave policije MUP-a KS povređene su tri osobe, među kojima i osumnjičeni za pucnjavu. Dve osobe se nalaze na ukazivanju pomoći u KCUS-u, dok se osumnjičeni javio lekaru u Istočnom Sarajevu.

- U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu su na lekarskoj obradi dva muškarca. U medicinsku ustanovu u Istočnom Sarajevu javio se za lekarsku pomoć jedan muškarac, a koji se dovodi u vezu s istim događajem. Policijski službenici su na terenu, obavešten je tužilac KTKS - potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a KS.

Kako je ranije objavio Avaz, reč je o mafijaškom obračunu oko droge. Svemu je navodno prethodila svađa oko narkotika.

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