Osorio Sitora Afonso je bio biskup Kvelimana od avgusta 2025. godine, a u aprilu ga je papa Lav XIV imenovao za privremenog upravnika nadbiskupije Beira, preneo je Figaro.

Katolička biskupska konferencija Mozambika je saopštila da je on juče pronađen mrtav pod misterioznim okolnostima koje tek treba da budu razjašnjene.

Portparol Nacionalne službe za krivične istrage, Maksimino Amilkar, saopštio je da je biskup ubijen iz vatrenog oružja. On je na pres konferenciji dodao da je žrtva, stara 54 godine, upucana u srce, verovatno jednim metkom.

"Nije lako u ovom trenutku dati detalje o ovom teškom ubistvu", kazao je zvaničnik policije. Predsednik Mozambika, Danijel Čapo, takođe je izrazio svoju duboku tugu i šok zbog smrti biskupa, navodeći da je to nenadoknadiv gubitak za društvo.

"Papa Lav XIV je sa dubokom tugom saznao za težak čin nasilja koji je doveo do smrti Njegove Ekselencije, nadbiskupa Osorija Sitore Afonsa", navodi se u saopštenju Vatikana. Delegacija Evropske unije u Maputu pozvala je vlasti da sprovedu temeljnu i transparentnu istragu kako bi se odgovorni bez odlaganja izveli pred lice pravde, navodi se u saopštenju. Približno 27 odsto stanovništva Mozambika, bivše portugalske kolonije, bili su katolici, navodi se u poslednjem popisu iz 2017. godine.