U blizini zvorničkog naselja Meterize u Bosni i Hercegovini, sinoć oko 19.30 sati prijavljeno da reka Drina nosi ženu Z. V, koja se grčevito borila da izađe iz vode i dozivala upomoć.

Policajci su munjevito reagovali, ušli u reku i izvukli ženu, nakon čega je sanitetskim vozilom prebačena u bolnicu Zvornik na medicinsko zbrinjavanje.

Četiri policijska službenika Policijske stanice Zvornik spasila su je od utapanja u reci.

Pretpostavlja se da je žena upala u Drinu u blizini Gradske plaže, odakle je voda nosila oko 800 metara.

Alo/Dnevni avaz

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