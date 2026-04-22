Pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolu saobraćaja vrše presretačima, danas oko 15 časova, na teritoriji Požege zaustavili su pedesetogodišnjeg vozača koji se u zoni škole kretao brzinom tri puta većom od dozvoljene.

Vozač B. K. upravljao je putničkim vozilom marke "opel" brzinom od 97 kilometara na čas, u zoni jedne osnovne škole u Požegi, gde je ograničenje brzine 30 kilometara na čas.

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog učinjenog prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise, a posebno ograničenja brzine u zonama škola, kako bi se zaštitila bezbednost dece i svih učesnika u saobraćaju.

