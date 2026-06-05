Prema rečima meštana, broj stradalih životinja još nije precizno utvrđen, ali ističu da su pojedina domaćinstva već pretrpela značajne gubitke.

– Medved u selu Zaselje danima pravi štetu. Ni sami ne znamo koliko je ovaca ubio. I sami smo pretrpeli štetu. Ne radi se o nekom zabačenom selu, već o mestu koje je udaljeno svega 12 kilometara od Požege. Očajni smo i bespomoćni, a nadležni ćute, kaže za RINU jedan od meštana.

Oni dodaju da strahuju za bezbednost ljudi i domaćih životinja, te apeluju na nadležne institucije da što pre izađu na teren i preduzmu odgovarajuće mere.

Ovaj problem traje već nekoliko dana, a mi čekamo reakciju nadležnih službi kako bi se sprečila dalja šteta i zaštitila domaćinstva, poručuju meštani.

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