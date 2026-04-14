Policija u Beogradu uhapsila je D. Č. (45) i odredila mu zadržavanje do 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom licu, nezvanično saznaje Telegraf.
On je na auto-putu kod Radiofara izazvao saobraćajnu nezgodu, a zatim je pobegao ostavivši povređenog M. J. (64) sa teškim telesnim povredama opasnim po život.
Osumnjičeni se kasnije sam prijavio policiji, ali je, kako navode nadležni, lišen slobode u okviru policijske akcije.
Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Alo/Telegraf
