Policija u Beogradu uhapsila je D. Č. (45) i odredila mu zadržavanje do 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom licu, nezvanično saznaje Telegraf.

On je na auto-putu kod Radiofara izazvao saobraćajnu nezgodu, a zatim je pobegao ostavivši povređenog M. J. (64) sa teškim telesnim povredama opasnim po život.

Osumnjičeni se kasnije sam prijavio policiji, ali je, kako navode nadležni, lišen slobode u okviru policijske akcije.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

