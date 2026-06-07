Zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihterovoj skali registrovan je večeras u Rumuniji, u seizmički aktivnoj oblasti Vranča, koja važi za najpoznatije i najopasnije žarište potresa u jugoistočnoj Evropi. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres je zabeležen u 22.55 časova po lokalnom vremenu.

Epicentar zemljotresa lociran je na koordinatama 45,7148 stepeni severne geografske širine i 26,5906 stepeni istočne geografske dužine, u području planinskog masiva Karpata, unutar seizmičke zone Vranča. Hipocentar se nalazio na dubini od približno 140 kilometara, što ovaj zemljotres svrstava među takozvane duboke potrese karakteristične za Rumuniju.

Za sada nema informacija o povređenima niti o eventualnoj materijalnoj šteti, a rumunske nadležne službe nastavljaju da prate situaciju.

Vranča ostaje najaktivnija seizmička oblast regiona

Seizmološka zona Vranča nalazi se na spoju više geoloških struktura i odgovorna je za najveći broj jačih zemljotresa u Rumuniji. Upravo iz ovog područja potekli su najrazorniji potresi u istoriji zemlje, uključujući katastrofalni zemljotres iz 1977. godine, koji je odneo više od 1.500 života i izazvao ogromna razaranja u Bukureštu.

Stručnjaci ističu da zemljotresi koji nastaju na dubinama većim od 100 kilometara često mogu da se osete na veoma širokom području, uključujući Moldaviju, Bugarsku, Srbiju i Ukrajinu, iako uglavnom ne izazivaju ozbiljnu štetu zbog velike dubine na kojoj nastaju.

Česti slabiji potresi tokom godine

Tokom poslednjih meseci u zoni Vranča registrovan je veći broj slabijih zemljotresa magnituda između 2 i 4 stepena. Takva seizmička aktivnost smatra se uobičajenom za ovo područje i ne predstavlja nužno najavu snažnijeg udara, mada seizmolozi kontinuirano prate sve promene u aktivnosti raseda.

Prema dosadašnjim informacijama, večerašnji potres nije izazvao vanredne situacije, a stanovnici područja najbližih epicentru prijavili su uglavnom kratkotrajno podrhtavanje tla.