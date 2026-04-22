Prava drama odvija se nedaleko od Subotice, gde je otac sa tri ćerke nestao bez ikakvog traga. Od 10. aprila niko nema nikakvu informaciju o Atili Hašku (48) i njegovim ćerkama starim 8, 11 i 17 godina.

Atila je, prema dostupnim informacijama, preko noći napustio porodičnu kuću u Kiškunhalašu, mirnom mađarskom gradiću koji se nalazi na oko 40 kilometara od Subotice. Od tada – potpuna tišina. Niko od porodice, prijatelja niti komšija nije dobio nikakvu poruku, niti je imao bilo kakvu naznaku da će se nešto ovako dogoditi.

Nije bilo najave putovanja, selidbe ili bilo kakve promene. Kuća u kojoj su živeli danas je prazna, a ono što dodatno zbunjuje sve jeste činjenica da je porodica važila za skladnu.

Atila i njegova bivša supruga Anita godinama su zajedno odgajali ćerke, a i nakon razvoda, koji se dogodio pre oko pet godina, ostali su u korektnim odnosima. Devojčice su tada ostale da žive sa ocem, koji je, prema rečima ljudi koji ih poznaju, bio izuzetno posvećen roditelj.

– Niko ne zna zašto su se razveli, ali sve je funkcionisalo normalno. On je ostao sa decom i živeo je za njih. Najstarija ćerka ide u srednju školu, moja ćerka je poznaje sa jahanja. Neverovatno je koliko se brinuo o njima – ispričao je jedan poznanik porodice.

Nestanak je šokirao sve u gradu.

– Svi su u neverici. Deca ništa nisu nagoveštavala. Deluje kao da je odluka doneta naglo, preko noći. Samo se nadamo da su svi dobro – dodao je drugi poznanik.

Alarm je podigla majka Anita, koja nije uspela da stupi u kontakt sa ćerkama. Nakon toga, policija u Kiškunhalašu pokrenula je istragu o nestanku devojčica, a zatim i potragu za Atilom, uz pretpostavku da ih je odveo na nepoznatu lokaciju.

Ipak, kako navode ljudi bliski porodici, Atila je imao starateljstvo nad decom, pa formalno nije prekršio zakon.

– On je bio taj koji ih je odgajao i imao je puno pravo da odlučuje o njima. Čak je i majka priznala da je odličan otac – rekla je prijateljica porodice.

U međuvremenu su se pojavile i različite priče, ali nijedna nije potvrđena.

– Pričalo se da je imao finansijskih problema i da je zbog toga otišao. Ali to su samo glasine, niko ništa sigurno ne zna – kaže jedna od poznanica.

Penzionisani policajac Laslo Molnar objašnjava da u ovakvim slučajevima razlozi mogu biti različiti, ali da najčešće iza svega stoje finansijski problemi ili novi životni planovi.

– U ovom slučaju ne znamo šta se tačno dogodilo. Ako nema tragova da beži od zakona, moguće je da je jednostavno odlučio da ode sa decom. Ipak, zabrinjava to što se niko ne javlja i što nema nikakvih informacija već više od deset dana – rekao je Molnar.

On dodaje da, prema svemu što se zna o Atili, ne deluje kao neko ko bi naudio svojoj deci.

– Ako ih je poveo, verovatno je to uradio da bi ih zaštitio. Ipak, važno je da se jave ili policiji ili majci, jer ona ima pravo da zna gde su i da li su dobro – zaključio je.

Za sada, jedino što je sigurno jeste da od Atilе i tri devojčice nema ni traga ni glasa već više od deset dana, a neizvesnost sve više zabrinjava porodicu i javnost.