Meštani sela u okolini Požege ovih dana žive u velikom strahu nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija krupnog medveda zabeleženog u selu Zaselje.

Na fotografiji, nastaloj tokom noći, vidi se velika zver kako se kreće kroz mrak, što je izazvalo zabrinutost među stanovnicima ovog kraja.

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Kako navodi Radio Luna, meštani sela tvrde da im medved već danima pravi veliku štetu na imanjima, napada stoku i ubija ovce.

Prema rečima meštana, broj stradalih životinja još nije precizno utvrđen, ali ističu da su pojedina domaćinstva već pretrpela značajne gubitke.

"Medved u selu Zaselje danima pravi štetu. Ni sami ne znamo koliko je ovaca ubio. I sami smo pretrpeli štetu. Ne radi se o nekom zabačenom selu, već o mestu koje je udaljeno svega 12 kilometara od Požege. Očajni smo i bespomoćni", rekao je jedan od meštana.

Oni dodaju da strahuju za bezbednost ljudi i domaćih životinja, te apeluju na nadležne institucije da što pre izađu na teren i preduzmu odgovarajuće mere.