Meštani sela u okolini Požege ovih dana žive u velikom strahu nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija krupnog medveda zabeleženog u selu Zaselje.

Na fotografiji, nastaloj tokom noći, vidi se velika zver kako se kreće kroz mrak, što je izazvalo zabrinutost među stanovnicima ovog kraja.

Kako navodi Radio Luna, meštani sela tvrde da im medved već danima pravi veliku štetu na imanjima, napada stoku i ubija ovce.

Prema rečima meštana, broj stradalih životinja još nije precizno utvrđen, ali ističu da su pojedina domaćinstva već pretrpela značajne gubitke.

"Medved u selu Zaselje danima pravi štetu. Ni sami ne znamo koliko je ovaca ubio. I sami smo pretrpeli štetu. Ne radi se o nekom zabačenom selu, već o mestu koje je udaljeno svega 12 kilometara od Požege. Očajni smo i bespomoćni", rekao je jedan od meštana.

Oni dodaju da strahuju za bezbednost ljudi i domaćih životinja, te apeluju na nadležne institucije da što pre izađu na teren i preduzmu odgovarajuće mere.