Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da je američka vojska u pripravnosti, nakon što je Iran lansirao rakete na Izrael i pozvao Iran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto.

"Ono što bih predložio Iranu jeste - ispalili ste svoje rakete, dosta je", rekao je Donald Tramp za Foks njuz.

On je dodao da Sjedinjene Američke Države ostaju blizu mirovnog sporazuma sa Iranom, uprkos tome što je ta zemlja večeras lansirala rakete na Izrael.

Tramp je pozvao Iran da se vrati za pregovarački sto i postigne dogovor, navodeći da je američka vojska u regionu Bliskog istoka u pripravnosti.

Iran je večeras pokrenuo vazdušni napad na sever Izraela. Ovo je prvi napad nakon primirja 8. aprila, javlja Times of Israel.