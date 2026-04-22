Više javno tužilaštvo (VJT) u Sremskoj Mitrovici predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana A. Đ. (19), osumnjičenom da je u toku noći 19. aprila sekirom usmrtio Miloša P. (48) u Platičevu kod Rume.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, potvrđeno je za Tanjug u tom tužilaštvu. Njemu je na teret stavljeno krivično delo teško ubistvo.

MUP je ranije saopštio sa se sumnja da je A. Đ. u toku noći, 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio 48-godišnjeg muškarca, kao i da je naredne noći njegovo telo prevezao u atar sela Hrtkovci, polio benzinom i zapalio.

