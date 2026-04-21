Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Sremskoj Mitrovici uhapsili su A. Đ. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.



Sumnja se da je on u toku noći, 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio četrdesetosmogodišnjeg muškarca, kao i da je naredne noći njegovo telo prevezao u atar sela Hrtkovci, polio benzinom i zapalio.

Prema pisanju beogradskih medija, prema nezvaničnim informacijama, ubijeni muškarac je bio u vezi sa majkom osumnjičenog tinejdžera. Za sada nema još zvaničnih potvrda o njihovom odnosu.

- Hteo je da se otarasi tela i prikrije zločin, ali istražitelji su došli do istine - kazao je izvor za medije.

Utvrđuju se okolnosti zločina.

