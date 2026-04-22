Najnovija prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuje da Srbiju u narednim danima očekuje pravo „mešanje godišnjih doba“ — hladna jutra, topli dani i velike temperaturne razlike koje mogu da iznenade mnoge.

Iako je proleće već uveliko počelo, jutarnje temperature će na pojedinim mestima pasti i do nule, uz pojavu slabog prizemnog mraza. Upravo zbog toga na snazi je žuti meteoalarm, što znači da vremenski uslovi mogu biti potencijalno opasni, posebno za osetljive grupe i poljoprivrednike.

Najveći rizik je za voće, povrće i vinograde, jer i kratkotrajan mraz može napraviti ozbiljnu štetu. Zato se svima koji rade na otvorenom savetuje dodatni oprez u ranim jutarnjim satima.

Tokom dana slika se potpuno menja. Biće pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost, a temperature će ići i do 20 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, ali se sredinom dana i posle podne očekuju i jači udari sa severozapada.

Promenljivo vreme može uticati i na zdravlje. Hronični bolesnici, posebno astmatičari i srčani pacijenti, mogu imati tegobe, dok meteoropate mogu osećati nesanicu i umor. Dodatni problem pravi i visok nivo UV zračenja, pa se preporučuje zaštita tokom boravka na suncu.

Tu je i sezona alergija — koncentracija polena je visoka, naročito breze, ali i drugih vrsta drveća, što može izazvati kijavicu, suzenje očiju i pad energije.

Od kraja sedmice stiže stabilizacija i postepeno zagrevanje. U petak će vreme biti pretežno sunčano, uz blagi porast temperatura koje će ići do 23 stepena, što će mnogima prijati.

Sličan trend nastavlja se i u subotu — sunčano i toplo, uz temperature koje već ulaze u skoro letnje vrednosti.

U nedelju će biti nešto više oblaka, ali bez većih promena, osim što će vetar biti povremeno jači.

Ipak, pravo iznenađenje dolazi početkom naredne sedmice.

Do 1. maja zadržaće se uglavnom stabilno vreme, ali već od utorka očekuje se promena — povremena kiša i lokalni pljuskovi najavljuju nestabilniji period.

Do tada, vreme će varirati iz dana u dan, pa je najpametnije rešenje — slojevito oblačenje i dodatni oprez u jutarnjim satima.