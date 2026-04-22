Sandžak je zavijen u crno nakon stravičnog trostrukog ubistva koje je potreslo region. Među žrtvama krvavog pira koji se dogodio u naselju Stari Aerodrom nalazi se i Kenan Miraljemović (56) iz Novog Pazara – čovek kojeg svi opisuju kao oličenje dobrote, skromnosti i lepog ahlaka.

Za ovaj težak zločin osumnjičen je Vehid Murić (25), koji je nakon višesatne potrage uhapšen u užem gradskom jezgru Rožaja. Prema navodima nadležnih, Murić se sumnjiči da je, osim Miraljemovića, usmrtio i braću Denisa (28) i Nezrina (35) Hota iz Rožaja. Prema rečima rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldina Kalača, upravo je majka osumnjičenog alarmirala policiju.

– Rekao je majci da je okrvavio ruke i potom napustio kuću. Ona je nakon izvesnog vremena sve prijavila policiji – kazao je Kalač.

Motiv ovog svirepog zločina za sada nije zvanično utvrđen, ali bol i neverica koju je ostavio iza sebe osećaju se u svakom delu regiona.

„Nikada mrava ne bi zgazio“

Najpotresnije poruke dolaze od prijatelja i poznanika Kenana Miraljemovića, koji se putem društvenih mreža opraštaju od čoveka kakav se retko sreće.

– Kakva tuga… kampovali smo zajedno godinama. Taj čovek nikada mrava ne bi zgazio! Miran, tih, pitom, zaljubljenik u prirodu – to je bio naš Keno – napisao je jedan od njegovih prijatelja.

Drugi dodaju da je bio primer ljudskosti i dobrote:

– Brate moj, nikome nisi zlo učinio, nikada nikome nisi vodu zamutio. Kakav čovek treba biti da digne ruku na tebe?

Kenan Miraljemović ostaje upamćen kao čovek koji je živeo tiho, dostojanstveno i u skladu s vrednostima koje danas retko srećemo. Njegova smrt za mnoge predstavlja nenadoknadiv gubitak. Tuga ne jenjava ni zbog gubitka braće Denisa i Nezrina Hota, za koje prijatelji kažu da su bili momci za primer.

– Ne daj Bože nikome ovakvu tragediju. Neka im Allah podari najlepši dženet, a porodicama sabur i snagu – navodi se u jednoj od brojnih poruka.

Ova tragedija još jednom je otvorila pitanja sigurnosti i uzroka nasilja, dok porodice žrtava ostaju suočene s nenadoknadivim gubitkom.

Region tuguje, a ime Kenana Miraljemovića ostaje simbol dobrote – čoveka koji, kako svi svedoče, zaista nikada ne bi ni mrava zgazio.

BONUS VIDEO: