Iz Demokratske narodne partije saopšteno je da ostavka predsednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović predstavlja, kako navode, potvrdu pokušaja uvođenja prinudne uprave u Podgorici.

U saopštenju ističu da je politička situacija u glavnom gradu rezultat „zakulisnih dogovora i pokušaja prekrajanja izborne volje građana“, uz ocenu da određeni politički centri pokušavaju da izazovu institucionalnu krizu.

Iz DNP-a poručuju da neće podržati bilo kakav scenario koji bi vodio suspendovanju demokratski izabranih organa vlasti u Podgorici, navodeći da građani moraju odlučivati o budućnosti grada, a ne politički dogovori iza zatvorenih vrata.

Kako su naveli, ostavka dodatno komplikuje političke odnose u glavnom gradu i otvara pitanje buduće stabilnosti lokalne vlasti.

Podsećaju da je očuvanje izborne volje građana i funkcionisanja institucija prioritet, te poručuju da očekuju brzo političko razrešenje situacije.

