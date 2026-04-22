Kina je snizila cene benzina i dizela na pumpama prvi put od početka rata u Iranu, što odražava promene na globalnim tržištima nafte, saopštila je Nacionalna komisija za razvoj i reforme.

Komisija, koja deluje kao vodeći ekonomski planer Kine, određuje cene benzina svakih 10 radnih dana, na osnovu međunarodnih podataka o siroj nafti, prenosi BBC.

Peking je od početka rata više puta podigao maksimalne maloprodajne cene benzina i dizela, što je dovelo do vrtoglavog rasta vrednosti nafte, prenosi Tanjug.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO