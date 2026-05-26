Cetinjanin Dalibor R. osumnjičen je da je 2. februara, oko tri sata nakon ponoći, u dvoršte kuće Viktorije S. u Podgorici, bacio molotovljeve koktele.

U saopštenju Uprave policije se navodi da su podgorički policajci "u nastavku aktivnosti na rasvjetljavanju više krivičnih djela izvršenih na štetu jedne oštećene ženske osobe, danas nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeli poseban izvještaj, kao dopunu krivične prijave, protiv Dalibora R. (47) iz Cetinja".

"Dalibor R. je, kako se sumnja, na štetu pomenute osobe ženskog pola, izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u pokušaju. Sumnja se da je Dalibor R., 02.02.2026. godine oko 03.00 časa, došao ispred kuće oštećene u Podgorici, nakon čega je u pravcu njene kuće, tačnije u dvorište iste, bacio zapaljive predmete, tzv. molotovljeve koktele, sa namjerom da zapali navedeni objekat čime bi ugrozio njen život", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da su podgorički policajci, početkom aprila ove godine, rasvijetili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti koje je Dalibor R., kako se sumnja, u decembru prošle godine izvršio na štetu ćerke Viktorije S. izazivanjem požara na vratima njenog stana u Podgorici.

"Tada je Dalibor R. i lišen slobode i od tada se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS). Policija nastavlja sa sprovođenjem intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju još dva događaja počinjena na sličan način na štetu imovine oštećene Viktorije S. i njenih srodnika, te procesuiranju svih lica koja su učestvovala u izvršenju ovih krivičnih djela, piše u saopštenju."

