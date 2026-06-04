Istražni sudija suda u Firenci Patricija Martuči odbacila je optužbe protiv nekadašnjeg italijanskog premijera Silvija Berluskonija i njegovog dugogodišnjeg saradnika Marčela Del Utrija, koji su godinama bili pod istragom kao navodni „skriveni podstrekači“ mafijaškog masakra u Firenci 1993. godine.

Kako prenosi Ansa, sud je zaključio da ne postoje konkretni dokazi koji bi povezivali Berluskonija i Del Utrija sa organizovanjem ili podsticanjem napada koji je pre više od tri decenije potresao Italiju.

– Nedostaju konkretni dokazi o direktnim kontaktima i odnosima između Koza Nostre i Silvija Berluskonija, a samim tim i Marčela Del Utrija – navela je sudija Martuči.

Ovo je šesti put da su optužbe odbačene tokom istrage koja traje gotovo 30 godina.

Odluka suda izazvala je snažne reakcije u Italiji, posebno među članovima porodice nekadašnjeg premijera.

Marina Berluskoni, ćerka Silvija Berluskonija, ocenila je da je teorija prema kojoj je mafijaški napad iz 1993. godine navodno koristio tada novoj političkoj partiji Forca Italija predstavljala osnov za decenije optužbi, sumnji i političkih napada.

– Ta teorija proizvela je samo gomilu beskorisnog papira, kako u sudnicama tako i u pojedinim redakcijama – poručila je Marina Berluskoni.

Ona je naglasila da je njen otac bio jedan od ključnih ljudi u borbi protiv organizovanog kriminala u Italiji i ocenila da je slučaj pokazao ozbiljne slabosti italijanskog pravosudnog sistema.

– Kao građanka koja je izbliza posmatrala brojne pravosudne katastrofe, nadam se da političari neće ignorisati potrebu za reformama. Postoji mnogo problema koje treba rešiti – rekla je ona.

Povodom odluke suda oglasio se i Antonio Tajani, lider stranke Forca Italija, ministar spoljnih poslova i potpredsednik italijanske vlade.

Tajani je ocenio da je trebalo čak tri decenije i šest sudskih odluka da bi bila potvrđena potpuna nevinost Berluskonija i Del Utrija.

– Daleko od toga da su bili skriveni podstrekači. Jedino uznemirujuće u celoj priči jeste način na koji su pojedini delovi pravosuđa godinama koristili neosnovane optužbe. Pravda je konačno zadovoljena – rekao je Tajani.

Masakr koji je godinama bio predmet istrage dogodio se 27. maja 1993. godine kada je sicilijanska mafija aktivirala automobil-bombu u blizini čuvenog muzeja Ufici u Firenci.

U eksploziji je poginulo pet osoba, dok je 48 ljudi povređeno. Napad je ostao upamćen kao jedan od najkrvavijih mafijaških zločina u modernoj istoriji Italije.