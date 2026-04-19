Jedan od vođa "škaljarskog" klana, Krsto Vujić, preminuo je juče, četiri dana nakon što je u Španiji izvršen atentat na njega.

Ovu informaciju je za crnogorske medije potvrdio i njegov advokat Ognjen Radić iz Beograda, koji ga je zastupao u postupcima koji su se protiv njega vodili pred podgoričkim Višim sudom.

Ovo je samo jedan u nizu napada na Vujića, a prema zvaničnim informacijama Vujić je na meti bio tri puta.

Prvi put 2016. u eksploziji bombe postavljene pod njegov parkirani automobil, u trenutku kada je sa tada trogodišnjim sinom pokušao da uđe u automobil, aktivirana je eksplozivna naprava i tom prilikom su Vujić i njegov sin ranjeni.

Godinu dana kasnije, takođe u Meljinama na njega je napadač pucao sa motora u pokretu.

Tada je ranjen dok je u porodičnoj kući u Meljinama bio u društvu majke, supruge i dvoje maloletne dece. Istražitelji su tada sumnjali da je na njega pucano iz snajpera. Pogođen je u butinu, ali nije bio životno ugrožen.

Krsto Vujić zvani Terminator je visokorangirani pripadnik "škaljarskog klana" i blizak saradnik odbeglog Igora Vukotića, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog ubistva Novljanina Šćepana Roganovića. On je bio na poternici pet godina zbog ovog ubistva.

Kako smo tada pisali, brat visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine oko devet časova ujutru.

- Krsto Vujić mi je rekao da su Roganovići pokušali da ga ubiju i da će uložiti sve što ima da ih makne - rekao je tada optuženi pripadnik Vukotićeve kriminalne grupe koji je postao svedok saradnik i ispričao sve što zna o ubistvu Roganovića, u kom je, prema sopstvenom priznanju, bio pomagač.

Tri meseca pre tog ubistva, teško je ranjen njegov mlađi sin i brat ubijenog Šćepana, Duško koji je ostao bez obe noge u podmetnutnoj eksploziji 26. aprila 2017. Brat od strica braće Roganović, Vladimir Roganović (31), ubijen je 21. decembra 2018. u Beču.

Svedok saradnik u postupku za ubistvo Šćepana Roganovića, kako su prenosili crnogorski mediji, direktno je učestvovao u pripremi, likvidaciji ali i sklanjanju dokaza posle ubistva u Herceg Novom.

Opisao je da je direktnog izvršioca Milija Bajramovića, koji je u bekstvu i Vujića, posle zločina prevezao u iznajmljeni stan. Sutradan je, kako je naveo sa njima učestvovao u sklanjanju dokaza.

Hrvatski mediji pisali su ranije, tokom istrage protiv policijskog službenika, da je škaljarac Krsto Vujić jedan od kriminalaca koji je imao falsifikovana hrvatska dokumenta. Tada je objavljeno da ih je dobio u septembru 2018. na ime Gordan Kelebude.

U junu 2018. godine, hercegnovska policija je uhapsila Krsta Vujića zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Kako je tada saopšteno iz Uprave policije, on se 1. juna te godine, u stanu, prilikom rukovanja pištoljem za koji nije imao dozvolu, ranio u desnu ruku, zbog čega je morao da zatraži medicinsku pomoć.

"Sumnja se da je Krsto Vujić navedenog dana sam sebe povredio iz vatrenog oružja i da je, da bi prikrio ovaj događaj, angažovao P.V. (44) iz Herceg Novog da preuzme pištolj i da ga sakrije. P.V. je to i učinio i pištolj sakrio u Meljinama", saopšteno je tada iz Uprave policije.

Crnogorska policija i Interpol su ga u jednom trenutku locirali u Švajcarskoj i tvrdili da je uhapšen, ali se kasnije ispostavilo da osoba preuzeta u Bernu nije bila Vujić, već državljanin Slovenije i crnogorski policajci su odbili da ga preuzmu.

Prema navodima crnogorskih medija, iz Uprave policije i zvanično je potvrđeno da su njihovi službenici zbog toga odbili da na aerodromu u Bernu preuzmu uhapšenog muškarca, jer su operativci na licu mesta vizuelno utvrdili da nije reč o visokorangiranom pripadniku škaljarskog klana.

Iz Uprave policije su rekli da je Nacionalni centralni biro Interpol Podgorica još 13. avgusta zvanično obavešten od švajcarskih kolega da je Vujić lišen slobode na teritoriji te države.

"Istog dana potvrđena je validnost međunarodne poternice, te su dostavljeni svi relevantni identifikacioni podaci i daktiloskopski materijal od strane NCB Interpola Podgorica o čemu je NCB Bern u tri navrata potvrdio identifikaciju i pogodak u odnosu na međunarodno traženo lice K. V. Nakon toga je NCB Interpol Podgorica o navedenom obavestio Ministarstvo pravde Crne Gore u odnosu na šta im je dostavljena i predmetna dokumentacija", navode oni i objašnjavaju da im je iz Interpola u Bernu 19. avgusta saopšteno da je tamošnje Ministarstvo pravde, u skraćenom postupku, odobrilo izručenje te osobe Crnoj Gori i da je akcija zakazana za 29. avgust.

"Međutim, prilikom primopredaje navedenog lica u Švajcarskoj, nakon detaljno sprovedene vizuelne identifikacije i utvrđenog stanja, policijski službenici NCB Interpola Podgorica su odbili da preuzmu navedeno lice i utvrdili da se radi o državljaninu Slovenije, te da se ne radi o K. V., za koje su u prethodnoj korespodenciji organi Švajcarske potvrdili da se radi o K. V. Policijski službenici NCB Interpola Podgorica su sa navedenim činjenicama i propustima odmah bez odlaganja obavijestili NCB Interpola Bern", naveli su tada u odgovorima.

BONUS VIDEO: