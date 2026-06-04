- Malopre sam prošao kroz Braničevsku i ovo je ubedljivo najduži red do sada, tri prstena bukvalno i račva se prema Makenzijevoj i Slaviji. I sam sam se poklonio Presvetoj Bogorodici pre desetak dana. Slava Bogu za sve i Presvetoj Bogorodici, jer ova Blagodat je u našu zemlju stigla u pravo vreme, da se saberemo i okupimo oko Boga živoga i samo tako odupremo silama mraka koje nas pritiskaju, kazao je za RINU Danilo iz Priboja.

Pojasu Presvete Bogorodice od 20. maja do 2. juna poklonilo se do sada preko pola od broja vernika.

- Ipak, važnije od samog broja vernika je to što narod potvrđuje vekovnu odanost Svetosavskom i Svetolazarevskom ili Kosovskom zavetu, koji su ništa drugo nego ostvarenje Novog zaveta u životu pravoslavnih Srba, kazao je patrijarh srpski gospodin Porfirije.

Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom Hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna, kada će, navodi se u saopštenju, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.

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