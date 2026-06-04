- Malopre sam prošao kroz Braničevsku i ovo je ubedljivo najduži red do sada, tri prstena bukvalno i račva se prema Makenzijevoj i Slaviji. I sam sam se poklonio Presvetoj Bogorodici pre desetak dana. Slava Bogu za sve i Presvetoj Bogorodici, jer ova Blagodat je u našu zemlju stigla u pravo vreme, da se saberemo i okupimo oko Boga živoga i samo tako odupremo silama mraka koje nas pritiskaju, kazao je za RINU Danilo iz Priboja.

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Pojasu Presvete Bogorodice od 20. maja do 2. juna poklonilo se do sada preko pola od broja vernika.

- Ipak, važnije od samog broja vernika je  to što narod potvrđuje vekovnu odanost Svetosavskom i Svetolazarevskom ili Kosovskom zavetu, koji su ništa drugo nego ostvarenje Novog zaveta u životu pravoslavnih Srba, kazao je patrijarh srpski gospodin Porfirije.

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Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom Hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna, kada će, navodi se u saopštenju, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.

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