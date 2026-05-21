Predsednik SNS-a Miloš Vučević izneo je šokantne detalje o događajima koji su prethodili njegovoj ostavci na mesto premijera Srbije, tvrdeći da je kod sela Radenković izbegnut pokušaj atentata i da je upravo ta situacija bila trenutak kada je odlučio da više ne može da nastavi istim putem.

Gostujući u emisiji „Neispričano“ na Kurir televiziji, Vučević je govorio o periodu posle tragedije sa padom nadstrešnice u Novom Sadu i atmosferi koja je, kako kaže, iz dana u dan postajala sve opasnija.

„Balvan je trebalo da me ubije“

Vučević tvrdi da se napad dogodio svega nekoliko dana pre nego što je podneo ostavku.

– Bio sam na stranačkom skupu u selu Radenković. Kada sam se vraćao za Novi Sad, bio je srušen balvan na koji je trebalo da naletim. To je bio prvi napad. Pogrešili su samo u jednom – ranije sam napustio zabavu – rekao je Vučević.

On tvrdi da su kasnije otkrivene osobe povezane sa incidentom.

– Posle se otkrilo da su to uradili neki iz opštine Bogatić, oni što su sa Kokanovićem. Hteli su da me ubiju, mene i ljude koji su bili sa mnom – rekao je predsednik SNS-a.

„Ta kap je prelila čašu“

Vučević kaže da je 28. januara 2025. godine doneo konačnu odluku da podnese ostavku nakon novih incidenata u Novom Sadu.

– Tog jutra oko sedam sati probudio me je telefon i dobio sam izveštaj o tome šta se tokom noći dogodilo u Novom Sadu. Tada sam shvatio – to je to. Ne mogu više – rekao je on.

Podsetio je da su samo dan ranije Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i on održali konferenciju na kojoj su pozvali na dijalog i govorili o zahtevima studenata u blokadi.

– Noć posle toga dogodio se incident u Novom Sadu i ja sam rekao sebi da je to kap koja je prelila čašu – naveo je Vučević.

Poziv Vučiću u zoru

Vučević je zatim otkrio detalje razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

– Pozvao sam predsednika i tražio da me primi. Otišao sam kod njega i rekao mu da podnosim ostavku – rekao je.

Kako tvrdi, odmah je pozvao i tadašnjeg gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića.

– Rekao sam mu da ću dati ostavku, a on mi je odmah odgovorio: „Ja te pratim“ – prisetio se Vučević.

Nakon toga zakazana je konferencija za medije u Vladi Srbije na kojoj je javno saopštio svoju odluku.

„Niko me nije ucenio“

Vučević tvrdi da odluku nije doneo pod pritiskom.

– Niko me nije pritiskao, ucenjivao niti napadao da podnesem ostavku. I danas bih uradio isto. Vučić je prihvatio moju argumentaciju – rekao je.

Dodao je i da je još 1. novembra, odmah nakon tragedije u Novom Sadu, bio spreman da se povuče sa funkcije.

(Kurir)