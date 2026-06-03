Policijski službenici Policijske stanice Zavidovići uhapsili su muškarca B. N. (45) iz Zavidovića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Kako je potvrđeno, hapšenje je usledilo nakon prijave koja je policiji upućena 2. juna 2026. godine u 18.20 sati. Dežurni medicinski tehničar Službe hitne medicinske pomoći Zavidovići obavestio je policiju da je u njihove prostorije dovezena H. S. iz Zavidovića sa povredama nanesenim hladnim oružjem - nožem.

Nesrećna žena je zadobila lakše telesne povrede, koje su konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica.

B. N. je, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju, lišen slobode i zadržan u prostorijama policije.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Zavidovići, a istraga o ovom slučaju se nastavlja.

Alo/Dnevni avaz

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