Mladić (26) iz Beograda uhapšen je juče ujutro zbog sumnje da je sekirom ubio očuha svog oca (92).

Stravičan zločin dogodio se oko sedam sati u kući u Plzenjskoj ulici, u naselju iznad stare zgrade BIP-a.

Kako se sumnja, mladić je sekirom udario starca, poznatog kao deda Toza, u glavu, tačnije oko uha, dok je nesrećni čovek spavao u krevetu.

Prema nezvaničnim saznanjima, tokom krvavog pira osumnjičenom je ispao mobilni telefon, koji je policija pronašla tokom uviđaja pored kreveta ubijenog.

Po saznanju da se dogodilo ubistvo, na lice mesta su brzo stigle ekipe policije i Hitne pomoći, koje su potom uhapsile osumnjičenog.

On je, prema nezvaničnim informacijama, priznao da je ubio čoveka sekirom. Nakon hapšenja, policija je satima obavljala uviđaj, kako u kući, tako i u dvorištu.

Na mestu događaja uzete su izjave komšija, koji su potom odvedeni u policijsku stanicu radi prikupljanja dodatnih informacija o okolnostima zločina.

Komšinica iz obližnje kuće za Alo! je ispričala da ju je rano ujutru probudio nepoznati mladić koji je upao u njen stan.

- Rano ujutru kroz terasu u stan mi je ušao izbezumljeni mladić. Srećom, u stanu mi je bio sin. Razgovarao je s njim i potom ga izveo napolje, a meni je rekao da se zaključam. Nije mi dobro, verujte, da mi sin nije bio kod kuće, možda bi i mene ubio Ubrzo je ceo kraj bio pun policije. Tada sam i čula da je Toza ubijen. Ne znam ko je taj mladić. Sin mi je trenutno u policiji i daje izjavu - rekla je tada komšinica za naš list.

Kako nezvanično saznajemo, ubijeni i osumnjičeni su u rodbinskim odnosima. Ubijeni muškarac bio je očuh oca osumnjičenog.

Otac osumnjičenog navodno je bio u šoku kada je saznao za zločin.

- Kako je naveo, njegov sin se poslednjih dana čudno ponašao, kao da nije bio svoj. Pokušavao je da razgovara s njim, ali bi razgovori često prerasli u rasprave - navodi naš izvor.

Nedavno se doselili

Komšije iz ulice kažu da su ubijenog slabo poznavali jer su se tek nedavno doselili.

- Znamo da je u tom dvorištu živeo Toza. Bio je veoma star i slabo je video. U poslednje vreme se povukao u kuću. Komšije su ga bolje poznavale i pomagale mu kada mu je bilo potrebno. Čini mi se da su upravo oni i alarmirali policiju - rekao je jedan od stanovnika ulice.