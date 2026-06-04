Luka B. (23) iz Kragujevca uhapšen je zbog dvostrukog pokušaja ubistva u kući svoje bivše partnerke Milice (22) u naselju Beloševac, jer je, kako se sumnja, nožem izbo nju i njenog dedu, zbog čega se oni nalaze u teškom stanju.

Pomahnitali mladić je u utorak oko 19.30 časova kuhinjskim nožem više puta ubo bivšu emotivnu partnerku u stomak i grudni koš, a potom i njenog dedu (66), koji je stao ispred njega da brani unuku.

Prema nezvaničnim informacijama, pokušao je da rani i dedinu rođenu sestru koja živi sa njima.

U kući se u trenutku napada nalazila i Miličina tašta, koja je u opštem haosu i panici uspela da pobegne od podivljalog krvnika, ali je trčeći u panici, pala i slomila nogu.

Oboje izbodenih su u kritičnom stanju hitno prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu. Zbog težine povreda i obilnog krvarenja žrtve su odmah sprovedene u operacionu salu. Lekari posle višesatne hitne intervencije i dalje pomno prate stanje povređenih.

- Imaju višestruke ubodne rane trbuha, grudnog koša i ekstremiteta. Nakon što je sprovedena kompletna dijagnostika, obavljene su i hitne operacije. Oba pacijenta su trenutno stabilnog postoperativnog statusa, optimalnih vitalnih parametara i njihovo stanje se dalje intenzivno prati - rekao je izvor blizak slučaju.

Prema rečima ogorčenih meštana Beloševca, ovaj napad je kulminacija dugogodišnjeg maltretiranja, a nasilnik je otvoreno najavljivao da će počiniti zločin.

- Pričaju da je taj mladić tri puta zvao telefonom i otvoreno pretio da će ubiti bivšu devojku. Svaki put je porodica te jezive pretnje prijavila policiji. Nažalost, niko ih nije zaštitio na vreme. Nasilnik je i ranije pravio velike probleme. Devojka s kojom ima dete pobegla je od njega jer su živeli u katastrofalnim uslovima i vratila se kod svojih. Sinoć dok smo gledali dnevnik odjednom smo videli rotacije, policiju i Hitnu pomoć ispred njihove kuće. Odmah smo znali da se desilo ono najgore - priča jedan uznemireni komšija za Alo!.

Susedi za uhapšenog Luku nemaju nijednu lepu reč i opisuju ga kao „lokalnog probisveta koji je maltretirao i rođenu familiju“.

- On u životu ništa nije radio, samo je gluvario. Od rođenog dede, koji jedva sklapa kraj s krajem, stalno je tražio pare. Nesrećni čovek se svaki put sažali i da mu ih. Izbo je ove nesrećne ljude po celom telu, kažu da je dedu ubo dva puta u stomak, a isto toliko puta i nesrećnu devojku, kao i dedinu sestru valjda. Tašta je u opštem haosu i strahu uspela da pobegne iz kuće do obližnje kladionice kako bi potražila spas, ali je u tom trčanju i panici pala i polomila nogu. Ti ljudi su divna i fina porodica, molimo se samo da uspeju da prežive ove strašne povrede - dodaje naš sagovornik.