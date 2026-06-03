Na Gundulićevom vencu u Beogradu, u ponedeljak uveče, došlo je do stravičnog porodičnog nasilja. Muškarac (35) je trudnicu (24), koja je u šestom mesecu trudnoće, psovao, omalovažavao, pretio da će je ubiti i potom je i fizički napao, nezvanično se saznaje.

Trudnicu je gurao rukama, a zatim stezao i stiskao i zadao joj udarce po telu, kao i udarac nogom u stomak. Monstrum se potom se udaljio iz stana.

Povređenoj trudnici je lekarska pomoć ukazana u GAK Narodni front, dok se za počiniocem traga.

Alo/Telegraf

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

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