Nakon tragične saobraćajne nesreće koja se danas dogodila u bihaćkoj ulici Bedem, a u kojoj je život izgubio mladi Manuel Kasić, javnost je potresla ispovest mladića koji su među prvima pokušali pomoći unesrećenom vozaču.

Na društvenim mrežama oglasio se Denis Ajkić, mladić koji je svedočio nesreći i odmah skočio u vodu kako bi pokušao da spase vozača BMW-a koji je završio u kanalu.

- Da ne grešite dušu. Bio je momak ispred mene desetak metara, nije vozio brzo. Samo odjednom nešto ga je ponelo i završio je u vodi. Skočio sam odmah za njim, a kasnije još i nekoliko momaka, ali nažalost nismo ga mogli izvući. Dudbina, a tuga do neba. Dali smo sve od sebe - napisao je Ajkić.

Njegove reči izazvale su brojne reakcije građana koji su mu zahvalili na hrabrosti i nesebičnom pokušaju da spasi život mladića.

I Endi Čehić je skočio u reku Unu u nadi da će uspeti spasiti nastradalog Manuela. Nije razmišljao ni o čemu, samo je skočio u vodu.

- Dao sam sve od sebe, ali nisam uspeo. Držao sam ga za ruku, ali ga nisam mogao izvući. Žao mi je, dao sam sve od sebe - kaže ovaj hrabri čovek.

Nisu razmišljali hoće li ih brza voda odneti. Uz njih je bilo još nekoliko momaka koji su takođe pokušali da pomognu, ali nažalost nisu uspeli.

Nesreća se dogodila danas oko 14.40 sati u ulici Bedem u Bihaću kada je automobil "BMW serije 3" iz zasad neutvrđenih razloga sleteo u kanal. Uprkos brzoj reakciji građana i pokušajima spašavanja, vozač Manuel Kasić je smrtno stradao.

Vest o njegovoj pogibiji izazvala je veliku tugu među porodicom, prijateljima i sugrađanima, koji se od njega opraštaju emotivnim porukama na društvenim mrežama.

Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona obavili su uviđaj pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, a tačne okolnosti koje su dovele do ove tragedije biće poznate nakon okončanja istrage.

Snimke sa mesta tragedije možete pogledati OVDE.

Alo/ATVBL

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