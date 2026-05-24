Pripadnici američke Tajne službe likvidirali su u subotu oko 18.00 časova po lokalnom vremenu muškarca koji je otvorio vatru u blizini Bele kuće, preneli su danas američki mediji.

"Nepoznati miuškarac je prišao kontrolnom punktu odmah ispred kompleksa Bele kuće i počeo da puca na agente", saopštio je portparol Tajne službe, pozivajući se na podatke iz preliminarne istrage, prenosi CNN.

Agenti Tajne službe uzvratili su vatrom i pogodili osumnjičenog, koji je kasnije podlegao povredama u obližnjoj bolnici, naveo je portparol.

"Tokom pucnjave, jedan prolaznik je takođe pogođen hicem iz vatrenog oružja. Ostaje nejasno da li je prolaznik pogođen vatrom osumnjičenog ili tokom naknadne razmene vatre. Pripadnici Tajne službe nisu povređeni, a predsednik SAD Donald Tramp bio je u rezidenciji, nije bio ugrožen i obavešten je o incidentu", dodao je portparol.

Osumnjičeni je identifikovan kao 21-godišnji Nasir Best, koji nikada ranije nije imao kontakte sa Tajnom službom, potvrdio je neimenovani bezbednosni izvor za CNN.