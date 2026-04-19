Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je danas obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini i istakla da su kultura sećanja i obnova nacionalnog identiteta, kao i njegovo jačanje, neotuđivo vezani za ovakve događaje. "Sećanje na nevine žrtve logora Jasenovac i na sprovedeni genocid nad našim narodom, ostaje duboko urezano u kolektivno pamćenje srpskog naroda", navela je Mesarović u objavi na svom Instagram nalogu.

Ukazala je da Donja Gradina predstavlja posebno mesto sećanja, stradanja i patnje.

"Ovde su ugašeni životi stotine hiljada nedužnih ljudi. Ubijani su samo zato što su Srbi, Jevreji ili Romi, zbog ideologije mržnje koja baštini sve ono što je ružno, neljudsko i anticivilizacijsko", rekla je Mesarović.

Navela je da su se danas okupili u Donjoj Gradini da odaju pomen, ali i da podsete buduće generacije na značaj istine i sećanja.

"Da bismo sprečili da nam se opet desi neki novi Jasenovac ili 'Oluja', moramo da pamtimo i ne zaboravimo", rekla je Mesarović. Poručila je da su kultura sećanja i obnova nacionalnog identiteta, kao i njegovo jačanje, neotuđivo vezani i za ovakve događaje.