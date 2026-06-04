Ibrahimović je za Tanjug naveo da je za Srbiju evropski put jedini logičan pravac, prvenstveno zbog geografske pozicije i snažnih ekonomskih veza, ukazajući na to da u kompanijama iz EU radi više od 300.000 ljudi u Srbiji.

Istakao je da postoje različiti aršini Brisela kada je reč o evropskom putu, kao i da je "frustrirajuće" da se govori o Ukrajini i Moldaviji kao zemljama koje bi trebale da uđu u EU, ukazujući na unutrašnje, teritorijalne i ekonomske probleme tih zemalja.

"Pričate o Ukrajini koja ima 20 odsto teritorije koja je okupirana. Pričate o Moldaviji, o najsiromašnijoj teritoriji u Evropi, a onda dolazimo u situaciju da Srbija, koja je tehnički ispunila klaster tri, a on se i ne otvara. Pričamo o različitim aršinima", kazao je Ibrahimović.

Takođe, on se osvrnuo na pristup EU po pitanju AP Kosova i Metohije, u kojoj je, kako kaže, samo prošle godine zabeleženo 137 etnički motivisanih napada, dok je ove godine do sada bilo 37.

"Nijedne alate nismo videli koje je Evropska unija mogla da upotrebi da izvrši pritisak na prištinske vlasti i da relaksira malo taj pritisak koji ima srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. To je jedna strana. Sa druge strane, svet se menja globalno i mislim da smo mi svedoci stvaranja zaista multipolarnog sveta", kazao je on.

Kada je reč o multipolarnom svetu i njegovom kreiranju, Ibrahimović je ocenio da Srbija nije svedok toga, već i aktivni učesnik za stolom za kojim sede, kako kaže, kreatori budućnosti sveta.

"Ako je pitanje da li imamo jednu ispravnu spoljnu politiku i da li smo se odrekli evropskog puta, nismo se odrekli evropskog puta, ali smo prestali da budemo jedan partner u tom kolonijalnom odnosu u kome je Evropa htela da nas stavi. U smislu izvršavanja administrativnih nekih, vrednosnih zadataka", rekao je Ibrahimović.

Kada je reč o odnosima Srbije sa Evropom i Kinom, Ibrahimović smatra da je NR Kina, u ekonomskom smislu, "nešto najdragocenije što sad na tržištu Evropa i Srbija mogu da nađu".

Ocenio je i da Evropi slede problemi poput dekadencije i demografske politike, koji će, kako je rekao, naneti ozbiljan problem Evropskoj uniji.

"Kad vidite ceo taj paket, Srbija po prvi put zaista ima jednu stratešku politiku ne pripadanja ili ne po svaku cenu ostajanja na jednom putu. Potpuno smo otvoreni za saradnju sa svima i mislim da je to odlična pozicija, pogotovo ako se definišete kao pouzdan partner", dodao je on.