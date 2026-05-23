Državljanin Iraka Mohamed Baker Sad Davud el Sadi (32), za koga američke vlasti tvrde da je povezan sa iranskom Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC) i proiranskim militantnim grupama, navodno je planirao atentat na Ivanku Tramp, ćerku američkog predsednika, kako bi se osvetio za ubistvo iranskog generala Kasema Sulejmanija u američkom napadu dronom 2020. godine, objavio je danas "Njujork post" (NYP), pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema navodima lista, El Sadi je navodno dao "zavet" da će ubiti ćerku Donalda Trampa i posedovao je plan njene kuće na Floridi, gde živi sa suprugom Džaredom Kušnerom.

Bivši zamenik vojnog atašea iračke ambasade u Vašingtonu Entifad Kanbar izjavio je za NYP da je El Sadi nakon Sulejmanijevog ubistva govorio da "treba ubiti Ivanku kako bi se spalila Trampova kuća, kao što je spaljena njihova".

List navodi da je El Sadi na društvenoj mreži Iks objavio mapu naselja na Floridi u kojem se nalazi kuća Ivanke Tramp i Džareda Kušnera, vredna 24 miliona dolara, uz poruku na arapskom jeziku u kojoj je zapretio da "ni palate ni Tajna služba neće zaštititi Amerikance" i da je "osveta pitanje vremena".

El Sadi je uhapšen 15. maja u Turskoj i potom izručen Sjedinjenim Američkim Državama, gde se suočava sa optužbama za 18 napada i pokušaja napada u Evropi i SAD, saopštilo je američko Ministarstvo pravde.

Prema navodima američkih vlasti, El Sadi je bio umešan u više napada, uključujući paljenje banke u Amsterdamu, napad nožem u Londonu i pucnjavu na američki konzulat u Torontu, kao i u napade na verske i jevrejske objekte u Evropi.

Prema pisanju njujorškog lista, El Sadi je navodno bio operativac i iračke grupe Kataib Hezbolah i iranske Islamske revolucionarne garde.

Prema navodima bivših bezbednosnih zvaničnika i istražitelja, El Sadi je održavao veze sa visokim komandantima IRGC-a, uključujući pokojnog Kasema Sulejmanija i njegovog naslednika Ismaila Kanija, koji su ga, kako se tvrdi, podržavali u okviru mreže povezanih milicija.

Osumnjičeni se trenutno nalazi u samici pritvorskog centra u Bruklinu.

Ivanka Tramp (44) prešla je 2009. godine u ortodoksni judaizam pred venčanje sa Džaredom Kušnerom, a Bela kuća nije odgovorila na zahtev lista za komentar povodom navodnog plana atentata.