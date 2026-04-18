Dve nezgode sa električnim skuterima dogodile su se juče, 17. aprila, u Salcburgu, a u oba slučaja povređeni su mladići sa postora Balkana koji su, prema navodima policije, bili pod uticajem alkohola i narkotika.

Reč je o dva incidenta koja su se desila u razmaku od svega nekoliko sati, a policija navodi da je u oba slučaja glavni uzrok bio upravo uticaj psihoaktivnih supstanci.

Prvi incident dogodio se oko 16 časova, kada je 20-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine pao sa električnog trotineta. Nakon ukazane prve pomoći, prevezen je u bolnicu. Prema policijskim informacijama, bio je pod uticajem droga i lekova, a sam je naveo i da je bio umoran. Reč je o jačem modelu skutera koji može da dostigne brzinu i do 70 km/h.

Istog dana, nekoliko sati kasnije, 16-godišnji državljanin Srbije takođe je doživeo nezgodu na električnom skuteru. I on je prevezen u bolnicu. Alkotest je pokazao 1,1 promil alkohola u krvi, a lekari su kod njega konstatovali i uticaj narkotika u trenutku nesreće.

Protiv oba lica podnete su prijave zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja.

Alo/Nezavisne

