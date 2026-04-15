Državljanin Srbije (51) uhapšen je u Švajcarskoj nakon što je 9. aprila upao u kuću starijeg muškarca u Sent Galenu i brutalno pretukao njga i još tri žene koji su bile u kući. Srbin je uhapšen u spektakularnoj policijskoj akciji, nedaleko od mesta napada, a motivi brutalnog napada se utvrđuju.



Vlasnik kuće u Sent Galenu u Švajcarskoj progovorio je o brutalnom napadu iza kojeg stoji državljanin Srbije, kada je ispričao da se zbog jezivih povreda velikog dela večeri uopšte ne seća.



- Sve se odigralo u deliću sekunde, većinu toga se i ne sećam od silnih povreda. Otvorio sam vrata kada sam čuo zvono i odjednom kao da mi je pao mrak na oči - ispričao je kratko za švajcarske medije napadnuti čovek kome je lice potpuno unakaženo i u modricama, a ruka mu je i dalje u zavojima.

Krvava drama se, posetimo dogodila 9. aprila u popodnevnim časovima, kada je Srbin došao na vrata Švajcarca koji živi u Sent Galenu, brutalno napao njega i još tri starije osobe.

- Srbin je navodno iskoristio trenutak nepažnje vlasnika kuće i nasrnuo na njega čim je vrata otvorio - pišu strani mediji koji navode da se sumnja da je Srbin planirao pljačku njegovog doma. Međutim, motiv napada još uvek je zvanično nepoznat.

Uznemirujuća činjenica je ta što ovo nije prvi incident koji je preživeo Švajcarac.

- Prošle godine u oktobru pokušali su da mu provale u kuću, međutim, još uvek se ne zna da li taj incident ima veze sa poslednjim slučajem - kaže izvor i dodaje da istražitelji uopšte ne isključuju tu mogućnost.

Žena koja živi preko puta napadnutog čoveka ispričala je da je čula vrisak, ali da najpre nije znala šta se dešava.

- Čula sam vrištanje, a onda je odjednom nastala mrtva tišina. Nisam znala o čemu se radi, taj zvuk vriske me i dalje proganja...

Drugi očevidac užasa dodao je da su se nakon napada velikom brzinom stvorile spasilačke ekipe, kao i policija koja je pretraživala područje tragajući za napadačem.

- Živim blizu napadnutog čoveka, mi smo komšije. U jednom trenutku sam video da ga pripadnici službe hitne pomoći vode krvavog, bio je sav prekriven krvlju, ne samo po licu, od glave do pete je bio krvav - ispričao je on.



Policija i tužilaštvo pokušavaju da utvrde tačan tok događaja, kao i eventualne veze osumnjičenog sa žrtvama.

Inače, napad je policiji prijavio jedan građanin kada je rekao da je njegov komšija napadnut i povređen. Policijska patrola koja je prva stigla na lice mesta zatekla je još tri povređene osobe u kući 73-godišnjaka, tri žene starosti 57, 65 i 87 godina.

Povređenima je najpre ukazana pomoć na licu mesta, nakon čega su 65-godišnjak i 87-godišnja žena helikopterima prevezeni u bolnicu, gde se i dalje nalaze na lečenju. Druga žena prevezena je u bolnicu kolima hitne pomoći, s obzirom na to da povrede nisu bile kritične.

(Kurir)

BONUS VIDEO