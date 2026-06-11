Saobraćajni haos počeo je već oko 16 časova, a prema trenutnoj situaciji, rasterećenje se ne očekuje uskoro.

Posebno teška situacija je na Novom Beogradu. Bulevar Mihajla Pupina praktično je zakrčen, a deonica od Palate Srbija do Ušća prelazi se i do sat vremena. Slična slika zabeležena je i na prilazima mostovima.

Na uključenju na Gazelu vozači čekaju i do sat vremena, dok se kolona vozila proteže više od jednog kilometra, sve do Ulice Jurija Gagarina. Velike gužve zabeležene su i na prilazima Mostu na Adi, gde se saobraćaj odvija usporeno uz česta zaustavljanja.

Brankov most, prema snimcima sa saobraćajnih kamera, za sada funkcioniše nešto bolje, ali samo za vozače koji uspeju da se probiju do njega, jer su prilazne saobraćajnice opterećene velikim brojem vozila.

Ni Autokomanda nije pošteđena. Jedna od najprometnijih raskrsnica u Beogradu potpuno je zakrčena, pa se vozila kreću veoma sporo.

Zbog kiše i povećanog intenziteta saobraćaja, vozačima se savetuje dodatno strpljenje, održavanje bezbednog odstojanja i izbegavanje rizičnih manevara koji bi mogli dodatno da ugroze bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Građanima koji nisu primorani da kreću na put preporučuje se da koriste alternativne pravce ili, ukoliko su u mogućnosti, odlože polazak do smanjenja gužvi.