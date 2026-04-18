Na antivladinom protestu u Jerusalimu, deo građana izrazio je svoje nezadovoljstvo aktuelnom politikom izraelskog rukovodstva.

Jedan od demonstranata je otvoreno kritikovao premijera Benjamina Netanjahua zbog, kako je izjavio, pokretanja sukoba za koje smatra da su nepotrebni.

- Siti smo fašizma, siti smo korupcije, siti smo beskrajnih ratova i definitivno smo siti ove vlade - rekao je demonstrant, izražavajući frustraciju dela javnosti dugotrajnim sukobima i političkom situacijom u zemlji.

Kritika militarizacije društva

Sagovornik je takođe ocenio da je Izrael „previše militarizovana“ država, dodajući da su raniji ratovi često bili nametnuti okolnostima, ali da se poslednjih godina u sukobe ulazilo po izboru.

- U prošlosti smo bili primorani da ulazimo u ratove. Poslednje tri godine svedočimo jednom ratu po izboru za drugim. Pokušavamo da sve rešimo vojnom silom. To ne može da funkcioniše - rekao je.

Premijer Benjamin Netanjahu suočiće se sa opštim izborima u Izraelu u oktobru, što bi moglo dodatno pojačati političke tenzije i otvoriti vrata debati o pravcu bezbednosne i spoljne politike zemlje.