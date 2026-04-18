Najvažnije:

Američki predsednik Donald Tramp kaže da možda neće produžiti prekid vatre sa Iranom ako pregovori propadnu. Takođe je upozorio da će SAD obezbediti iranski nuklearni materijal „u mnogo neprijateljskijem obliku“ ako se ne postigne dogovor o njegovom mirnom transferu. Ranije je izrazio uverenje da su obe strane blizu dogovora.

Američke i iranske delegacije trebalo bi da održe pregovore u ponedeljak, rekli su iranski izvori za CNN. SAD nisu potvrdile da su razgovori zakazani.

Samo nekoliko brodova prošlo je kroz plovni put u petak, uprkos tome što je iranski ministar spoljnih poslova rekao da je otvoren za komercijalne brodove. Predsednik iranskog parlamenta rekao je da će se moreuz ponovo zatvoriti ako SAD ne ukinu svoju pomorsku blokadu.

SAD su ponovo privremeno ukinule sankcije ruskoj nafti dok administracija pokušava da ublaži cene.

Eskalacija sukoba u Ormuzu

Od obnavljanja blokade Ormuskog moreuza izvršena su najmanje tri napada na komercijalne brodove, objavio je danas portal Aksios pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Tramp: "Malo su se zaigrali"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp osvrnuo se na najnoviji razvoj događaja u ratu sa Iranom nakon što je Teheran danas povukao odluku o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Teheran insistira da brodovi plaćaju takse za prolaz kroz Ormuz

Iransko rukovodstvo ponovilo je danas stav da brodovi moraju da plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz, nakon što je ta ključna pomorska ruta ponovo zatvorena. Iran je, kako se navodi u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, odlučan da sprovodi nadzor i kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz "dok se rat definitivno ne okonča" i ne postigne trajni mir u regionu, prenosi Rojters. U saopštenju, koje je prenela iranska državna agencija Fars, navodi se da će to uključivati prikupljanje potpunih podataka o brodovima, izdavanje dozvola za prolaz i naplatu troškova vezanih za bezbednost, sigurnost i zaštitu životne sredine.

Libanski vrh o direktnim pregovorima sa Izraelom posle više decenija

Predsednik Libana Žozef Aun i libanski premijer Navaf Salam razgovarali su o pripremama za prve direktne pregovore sa Izraelom posle više decenija, saopšteno je danas iz kabineta libanskog predsednika. Kako je navedeno, dvojica zvaničnika izvršila su procenu faze nakon primirja i napora za njegovo učvršćivanje i razgovarala o spremnosti Libana za očekivane pregovore sa Izraelom, prenosi Tajms of Izrael. Sastanak je održan dan nakon obraćanja predsednika Libana naciji, u kojem je poručio da zemlja ulazi u novu fazu rada na "trajnim sporazumima" sa Izraelom i naglasio da direktni pregovori ne predstavljaju "ustupak", što se tumači kao odgovor na kritike libanske militantne grupe Hezbolah.

Lihačov: Rosatom je spreman da pomogne u uklanjanju uranijuma

Rosatom je spreman da pomogne u uklanjanju obogaćenog uranijuma iz Irana, izjavio je danas generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. "Svi pažljivo pratimo napredak pregovora između predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i izjave američkog predsednika, posebno u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Upravo je izjava Donalda Trampa da je 'Iran trebalo da dobije nuklearno oružje u roku od dve nedelje' poslužila kao glavni razlog za pokretanje velike vojne operacije", rekao je Lihačov, prenosi RIA novosti. Prema rečima Lihačova, uklanjanje iranskog obogaćenog uranijuma ostaje ključno i osetljivo pitanje tokom pregovora. "U svakom slučaju, pozdravićemo sve sporazume između strana u sukobu koji će dovesti do okončanja oružanog sukoba i dugoročnog mira", dodao je šef Rosatoma. Lihačov je dodao da je, pored veoma složenih tehničkih aspekata, ključni aspekt budućih sporazuma poverenje.

Britanska vojska: Teretni brod napadnut u blizini Ormuskog moreuza

Britanska vojska saopštila je da je danas u blizini Ormuskog moreuza napadnut teretni brod i da su oštećeni kontejneri na brodu. Centar za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije (UKMTO) saopštio je da je projektil, za koji se ne zna odakle je lansiran, pogodio brod koji se nalazio 25 nautičkih milja (46 kilometara) severoistočno od Omana, kao i da vlasti istražuju incident, preneo je Skaj njuz.

Liban osudio napad na UNIFIL u kojem je poginuo francuski vojnik

Premijer Libana Navaf Salam osudio je danas napad na pripadnike francuskog bataljona u okviru Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) u kojem je poginuo jedan francuski vojnik i poručio da je naredio hitnu istragu. Salam je na platformi X naveo da je izdao stroga uputstva za hitnu istragu kako bi se razjasnile okolnosti napada i kako bi odgovorni bili izvedeni pred lice pravde. "Ovakvo neodgovorno ponašanje nanosi veliku štetu Libanu i njegovim odnosima sa prijateljskim državama koje ga podržavaju u svetu", istakao je on.

Francuski vojnik ubijen u Libanu; Makron krivi Hezbolah

Francuski vojnik je poginuo jutros na jugu Libana, objavio je Emanuel Makron. Francuski predsednik je rekao da je narednik Florijan Montorio poginuo u napadu na francuske mirovne snage UN (UNIFIL), a "sve" ukazuje na to da je odgovorna milicija Hezbolaha. Još tri vojnika su povređena u onome što je ministar oružanih snaga nazvao zasedom "od strane naoružane grupe iz veoma bliske blizine". Montorio je pogođen "direktnim metkom iz lakog oružja" pre nego što su ga njegovi drugovi, koji nisu uspeli da ga reanimiraju, izvukli na sigurno, rekla je Katrin Votren.

Iranski ministar pravde poziva na krivično gonjenje SAD i Izraela za ratne zločine

Iranski ministar pravde Golamhosein Moseni Edžei pozvao je danas na pokretanje pravnih postupaka protiv SAD i Izraela zbog ratnih zločina počinjenih tokom napada na Iran i pozvao zvaničnike da traže odštetu putem međunarodnih mehanizama. On je na sastanku s visokim pravosudnim zvaničnicima i šefovima pokrajinskog pravosuđa rekao da prema međunarodnom pravu postoje pravni argumenti za osudu "agresorskih režima", navodeći da su SAD i Izrael "namerno počinili brojne ratne zločine", uključujući ubijanje dece i civila i ciljanje zabranjenih mesta poput bolnica, škola, univerziteta i stambenih kuća, prenosi iranski Press tv.

Otvorena vatra na dva broda u Ormuzu

Rojters prenosi da su najmanje dva trgovačka broda prijavila da je na njih otvorena vatra dok su danas pokušavali da prođu kroz Ormuski moreuz. Agencija se u svom izveštaju poziva na tri izvora iz krugova pomorske bezbednosti i transporta.

Kapetan tankera rekao je da su se njegovom brodu približili topovnjači Iranske revolucionarne garde, koji su otvorili vatru, prema organizaciji koju vodi Kraljevska mornarica. Ali tanker i njegova posada su navodno bezbedni, javlja "Skaj njuz".

Iran ponovo uvodi ograničenja u Ormuskom moreuzu

Iranska centralna vojna komanda je objavila da će nastaviti "strogu kontrolu" Ormuskog moreuza, povukavši odluku o deblokiranju strateškog kanala kao deo pregovora sa Vašingtonom.

U saopštenju objavljenom na državnoj televiziji, štab je naveo da je Vašington prekršio obećanje nastavljajući pomorsku blokadu brodova koji plove ka i iz iranskih luka.

"Dok Sjedinjene Države ne vrate slobodu kretanja svim brodovima koji posećuju Iran, situacija u Ormuskom moreuzu će ostati strogo kontrolisana", navodi se u saopštenju.

USS Džerald R. Ford ponovo uplovio u vode Bliskog istoka



Najveći svetski nosač aviona, američki USS Džerald R. Ford, ponovo je uplovio u vode Bliskog istoka, izjavila su dva zvaničnika odbrane. Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su za AP da je USS Džerald R. Ford, koji je donedavno bio u istočnom Mediteranu, prošao kroz Suecki kanal, zajedno sa dva razarača, USS Mahan i USS Vinston S. Čerčil.

Iran napao položaje kurdskih separatista u iračkom Kurdistanu

Pojavili su se prvi izveštaji o iranskom napadu dronom na položaje iransko-kurdskih separatista u regionu Kurdistana u Iraku.

U međuvremenu je objavljena i vizuelna potvrda trenutka kada je iranski dron pogodio položaje kurdskih separatista u iračkom Kurdistanu.

Teheran: Ormuski moreuz neće ostati otvoren ukoliko SAD nastave blokadu



Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf je rekao da će odluka o tome da li će moreuz ostati otvoren ili zatvoren zavisiti od situacije na terenu, naglasivši da plovni put neće ostati otvoren ukoliko SAD zadrže pomorsku blokadu.

Musavi je poručio da vazduhoplovne snage IRGC-a ostaju u punoj pripravnosti i spremne da brane Iran.

RGC upozorava na "lažne narative" o Ormuskom moreuzu

Komandant vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi, upozorio je na pokušaje neprijatelja da širi "lažne narative" o situaciji u Ormuskom moreuzu i pravilima Irana u vezi sa tim plovnim putem.

Musavi je u objavi na društvenim mrežama odao počast bivšem komandantu mornarice IRGC-a Alirezi Tangsiriju, koji je, kako je naveo, poginuo tokom nedavnih napada koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael, preneo je portal "Press TV". Tangsiri je opisan kao "arhitekta novog poretka u Ormuskom moreuzu" i osoba koja je pre smrti naredila zatvaranje plovnog puta za neprijatelje i njihove saveznike.

Tramp: Prekid vatre sa Iranom bi mogao da bude okončan ako do srede nema sporazuma

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi prekid vatre sa Iranom mogao da bude okončan ukoliko se do srede ne postigne dugoročni sporazum o prekidu vatre. Govoreći novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One" na povratku iz Finiksa u Vašington, Tramp je rekao da bi mogao da "ne produži primirje".

"Možda ga neću produžiti, ali blokada iranskih luka će ostati. Dakle, imate blokadu i nažalost moramo ponovo da počnemo da bacamo bombe", rekao je Tramp, prenosi Rojters. On je, međutim, naveo i da postoje "prilično dobre vesti" u vezi sa situacijom sa Iranom, ali nije želeo da iznese dodatne detalje.

SAD produžile izuzeće za kupovinu ruske nafte do 16. maja

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Tramp produžila je izuzeće koje dozvoljava zemljama da kupuju sankcionisanu rusku naftu i naftne derivate na moru za oko mesec dana, saopštilo je američko Ministarstvo finansija. Prema dokumentu objavljenom na sajtu američkog Ministarstva finansija, dozvoljena je kupovina nafte utovarene na brodove od petka do 16. maja, preneo je Rojters. Time je produženo prethodno izuzeće od 30 dana koje je isteklo 11. aprila.

