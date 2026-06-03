Napadi su usledili nakon što je Iran prekinuo komunikaciju sa posrednicima u vezi sa produženjem primirja u ratu sa SAD i Izraelom, prema izveštajima koje su u utorak objavile dve poluzvanične iranske novinske agencije. Američki predsednik Donald Tramp osporio je te tvrdnje i rekao da se pregovori nastavljaju.

Portparol Ministarstva odbrane, brigadni general Saud Abdulaziz Al-Otaibi, izjavio je da je „više neprijateljskih dronova“ gađalo putnički terminal Međunarodnog aerodroma u Kuvajtu, ozbiljno oštetivši zgradu i povredivši „veći broj osoba“.

Aerodrom je ponovo otvoren 1. juna nakon što je bio zatvoren zbog rata sa Iranom.

Kasno u utorak, američka vojska saopštila je da je izvela udare na iranski vojni objekat kao odgovor na iranske rakete ispaljene prema Kuvajtu i Bahreinu. Navodi se da je Iran ispalio dve rakete prema Kuvajtu koje su se raspale tokom leta, dok su američke i bahreinske snage presrele rakete usmerene ka Bahreinu. Američka Centralna komanda je takođe saopštila da je „oborila više dronova“ koji su bili usmereni na američke snage u Kuvajtu.

Islamska revolucionarna garde Irana (IRGC) saopštila je da je gađala sedište američke Pete flote mornarice u Bahrain i još jednu državu, ne navodeći Kuvajt po imenu. Naveli su da je napad izveden kao odgovor na američko raketiranje motornog odeljenja jednog tankera za naftu koji je pokušavao da doplovi do Irana uprkos američkoj blokadi.

„Ranije smo upozorili da će u slučaju agresije odgovor biti drugačiji i snažniji, i postupili smo u skladu s tim“, navela je Revolucionarna garda u svom saopštenju.

Američke snage su, kako navode, izvele napade na ostrvo Kešm kao odgovor na pokušaje napada Irana i presrele više iranskih balističkih raketa i dronova, prenosi AP.

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