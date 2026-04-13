Opštinski sud u Bugojnu potvrdio je optužnicu protiv S. M. koji se tereti da je na pijaci u Donjem Vakufu pretio kantonalnim tržišnim inspektorima koji su mu oduzeli pirotehniku, odnosno petarde, rečima: „Odležaću vas“.

Sve se, kako su naveli iz Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, koje je podiglo optužnicu, dešavalo krajem 2025. godine.

„Dana 23. decembra 2025. godine oko 12 časova, u Donjem Vakufu, na lokalitetu Zelene pijace, pretio je kantonalnim tržišnim inspektorima Đ. M. i A. J. nakon što su na njegovom štandu pronašli sakrivene pirotehničke proizvode i oduzeli ih kao nelegalnu robu“, navedeno je u optužnici.

Obratio im se, kako se navodi, povišenim tonom, rekavši: „Odležaću vas, moj sin leži džabe u zatvoru, ali ja neću, znam vas dobro i gde vas mogu naći, imam papir da nisam uračunljiv, vratićete vi te petarde, pucaće ti u glavi, sanjaćeš ih, videćete kako će ovo završiti, odležaću vas“.

Osećaj straha Bio je svestan, kako ga terete, da upućuje ozbiljne pretnje da će napasti na život i telo oštećenih, da ugrožava njihovu bezbednost i hteo je to.

„To je kod njih izazvalo osećaj straha i nesigurnosti za život i telo, zbog čega su taj događaj prijavili Policijskoj stanici Donji Vakuf“, navedeno je u optužnici.

Kako je potvrđeno „Nezavisnim novinama“, optuženi se tereti za ugrožavanje sigurnosti, za šta je zaprećena zatvorska kazna.



