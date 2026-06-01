Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, uhapsili su Z. M. (39) iz okoline Kikinde, zbog sumnje da je vozeći pod uticajem alkohola izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su poginule dve osobe.

On je osumnjičen za izvršenje krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave u Zrenjaninu.

Sumnja se da je on, u noći između 30. i 31. maja ove godine, na putu između Bašaida i Novog Bečeja, upravljajući "opelom" sa 0,82 promila alkohola u organizmu, udario u motocikl "kavasaki" koji je vozio 60-godišnji muškarac.

Vozač motocikla preminuo je na licu mesta, dok je 51-godišnja žena koja je bila putnik na motociklu preminula u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice.

Z. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu koje je preuzelo nadležnost.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO