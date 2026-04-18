Nezapamćen incident dogodio se večeras u jednoj sportskoj kladionici u beogradskom naselju Mirijevo, kada je došlo do pucnjave.

Prema prvim informacijama, ranjen je mladić star 19 godina, inače radnik obezbeđenja kladionice.

Kako se saznaje, mladić rođen 2006. godine zadobio je ranu na nozi, nakon što je napadač M. J. (32) ispalio hitac ka njemu. Metak je, kako se navodi, prošao kroz nogu.

M.J. je navodno od ranije poznat policiji i hapšen je više puta zbog niza krivičnih dela.

Prema nezvaničnim informacijama, grupa mladića koja je bila tu odmah je reagovala i fizički nasrnula na napadača.

- Grupa momaka nasrnula je na napadača, oborili su ga na zemlju i tukli. Nastao je opšti haos - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Povređeni mladić je hitno prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Zasad nije poznat stepen njegovih povreda, ali prema prvim informacijama, nije životno ugrožen.

Alo/Kurir

