Pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su D. B. (24) i M. L. (23) zbog sumnje da su skoro mesec dana iznuđivali novac od A. I (19).

Kako se sumnja, oni su žrtvu pretnjama prisiljavali da im predaje različite sume novca, a njihova "operacija" trajala je od 23. marta sve do juče 17. aprila kada su i uhapšeni. Dok je za jednog od osumnjičenih predložen pritvor zbog straha od uticaja na svedoke, drugi će se braniti sa slobode.

Javni tužilac je danas 18. aprila 2026. godina saslušao osumnjičene, a nakon što su izneli odbrane Prvom osnovnom sudu u Beogradu predložio je određivanje pritvora D. B. smatrajući da postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke i saučesnika.

Osumnjičenom L. M. je ukinuto zadržavanje i isti će se u daljem toku postupka braniti sa slobode.

U daljem toku postupka javni tužilac će preduzeti sve potrebne radnje u cilju prikupljanja dokaza i utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju, saopšteno je.

Podsetimo, policija je osumnjičene uhapsila u jednom tržnom centru u Beogradu, u trenutku primopredaje novca u iznosu od 1.000 evra, koji su prethodno od oštećenog tražili, uz pretnje po njegov i život i telo članova njegove porodice.

Kako je naveo jedan od očevidaca u TC "Galerija" u Beogradu, sve je bilo mirno, a onda je usledila vika.

- Policajci u civilu sa fantomkama su uleteli i povikali "Policija, lezi dole!". Ljudi su počeli da ustaju od stolova, neki su krenuli ka izlazu, ali su nas brzo smirili. Momci koje su uhapsili nisu pružali otpor, izgledali su potpuno iznenađeno.

