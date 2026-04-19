Glavni pretres u krivičnom predmetu koji se vodi protiv L. F. (33) i K. F. (51) iz Bečeja, pred Višim sudom u Zrenjaninu, zakazan je za 29. april, potvrđeno je u zrenjaninskom Višem javnom tužilaštvu. Prethodno je održano pripremno ročište, nakon što je potvrđena optužnica protiv sina i majke, zbog krivičnog dela ubistvo u saizvršilaštvu. Njih dvoje su iza rešetaka još od juna prošle godine.

Sin i majka se sumnjiče da su 22. juna 2025, u večernjim satima, u porodičnoj kući u Bečeju, nožem usmrtili Ignaca Hermeca (45), inače vanbračnog supruga okrivljene K. F. Pretpostavlja se da je tragediji prethodio sukob i da su nesrećnom čoveku kuhinjskim nožem nanete smrtonosne povrede.

Godinama bili u vezi

Prema nezvaničnim informacijama, okrivljena je u početku tvrdila da je ona sama počinila delo za koje se sumnjiči, a onda je i njen sin priznao da je učestvovao u ubistvu. Za navedeno krivično delo zaprećena je kazna zatvora od pet do 15 godina.

Optuženi se nalaze u pritvoru od 24. juna prošle godine, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Kobna svađa

- Ignac i njegova nevenčana supruga K. F. godinama su u vezi. Koliko znamo, do sada su ponekad imali neke probleme, ali ništa nije ukazivalo da će doći do ovoga - govorili su meštani i dodali da je bračni par uvek bio u društvu porodice i prijatelja.

- Sumnja se da su se emotivni partneri kobne večeri posvađali i da je sukob eskalirao ubistvom. Komšije su čule buku koja je dopirala iz kuće i dvorišta u kom su sami živelii. Susedi nisu ostali imuni na svađu i vrisku, pa su buku prijavili policiji - rekao je izvor.

Policija je došla na poziv i u kući je zatekla krvavo telo Ignaca Hermeca i stravičan prizor.

Rane od kuhinjskog noža

- Kažu da je krvi bilo na sve strane. Ko zna oko čega su se posvađali, i ko je na kraju kriv za zločin, verovatno i majka i sin sobzirom da su oboje uhapšeni. Strašno je da se ovo desilo. Motiv ubistva niko ne zna, znaju samo oni. Ali varoš ko varoš, već se sad nagađa šta je uzrok. Jedan od njih je navodno je alkohol koji su konzumirali te večeri - rekli su meštani i dodali da je policija satima vršila uviđaj.

Ekipa Hitne pomoći došla je na mesto zločina, ali i pored svih napora lekara nisu uspeli da mu spasu život. Navodno, žrtva je imala nekoliko ubodnih rana od kuhinjskog noža. Dežurni tužilac naložio je obdukciju tela koja je utvrditi kada i kako je nastupila smrt.

Kurir.rs/Dnevnik

