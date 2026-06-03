Mladić (26) uhapšen je jutros zbog sumnje da je ubio očuha svog oca (92). Jeziv zločin dogodio se u ranim jutarnjim satima u kući u Plazenjskoj ulici, u naselju iznad stare zgrade BIP-a.

Kako se sumnja, mladić je sekirom udario starca, poznatog kao deda Toza, u glavu, tačnije oko uha, dok je nesrećni čovek još uvek bio u krevetu.

Prema nezvaničnim saznanjima, tokom krvavog pira osumnjičenom je ispao mobilni telefon, koji je policija pronašla tokom uviđaja pored krevata ubijenog. Po saznanju da se dogodilo ubistvo, na lice mesta su brzo stigle ekipe policije i Hitne pomoći, koje su potom uhapsile osumnjičenog.

On je, kako se navodi, priznao da je ubio čoveka sekiriom. Nakon hapšenja, policija je satima obavljala uviđaj, kako u kući, tako i u dvorištu ispred nje.

Na mestu događaja uzete su izjave komšija, koji su potom odvedeni u policijsku stanicu radi prikupljanja dodatnih informacija o okolnostima zločina.

Komšinica iz obližnje kuće za „Alo!“ ispričala je da ju je rano ujutru probudio nepoznati mladić koji je upao u njen stan.

– Rano ujutru kroz terasu u stan mi je ušao izbezumljeni mladić. Srećom, u stanu mi je bio sin. Razgovarao je s njim i potom ga izveo napolje, a meni je rekao da se zaključam. Ubrzo je ceo kraj bio pun policije. Tada sam i čula da je Toza ubijen. Ne znam ko je taj mladić. Sin mi je trenutno u policiji i daje izjavu – rekla je komšinica za „Alo!“.

Kako se nezvanično saznaje, ubijeni i osumnjičeni su u rodbinskim odnosima. Ubijeni muškarac bio je očuh oca osumnjičenog.

Otac osumnjičenog navodno je bio u šoku kada je saznao za zločin.

-Kako je naveo, njegov sin se poslednjih dana čudno ponašao, kao da nije bio svoj. Pokušavao je da razgovara s njim, ali bi razgovori često prerastali u rasprave- navodi naš izvor.

Naš izvor navodi da bi tokom istrage trebalo da bude utvrđen motiv zločina, zbog čega je uzeta krv osumnjičenog i poslata na toksikološku analizu.

– Tek po dobijanju rezultata znaće se da li je osumnjičeni eventualno bio pod uticajem psihoaktivnih supstanci. Inspektori su i nakon završenog uviđaja detaljno pretraživali okolinu u potrazi za dokazima – naveo je izvor.

Komšije iz ulice kažu da su ubijenog slabo poznavali jer su se tek nedavno doselili.

– Znamo da je u tom dvorištu živeo Toza. Bio je veoma star i slabovidan. U poslednje vreme se povukao u kuću. Komšije su ga bolje poznavale i pomagale mu kada mu je bilo potrebno. Čini mi se da su upravo oni i alarmirali policiju – rekao je jedan od stanovnika ulice.